Ministrul Sorin Campeanu: "Daca s-au distribuit toate tabletele nu inseamna ca ele au ajuns la elevi"

"Exista un stoc important de tablete care nu au fost ridicate de elevi si de parinti, spre exemplu. Voi cere o raportare exacta, dar estimez ca pana in 20%, ceea ce inseamna un procent foarte mare. Unii nu le-au ridicat pentru ca nu au stiut, altii pentru ca nu au avut nevoie", declara Cimpeanu."Acum s-au distribuit toate tabletele, daca s-au distribuit toate tabletele nu inseamna ca ele au ajuns la elevi. Exista un stoc important de tablete care nu au fost ridicate de elevi si de parinti, spre exemplu. Voi cere o raportare exacta, dar estimez ca pana in 20%, ceea ce inseamna un procent foarte mare. Unii nu le-au ridicat pentru ca nu au stiut, altii pentru ca nu au avut nevoie. Exista situatii, din pacate, in care acelasi copil a primit doua, sau chiar trei tablete, una de la minister, una de la primarie, una de la nu stiu ce sponsor, in timp ce alti copii nu au primit nici una. Exista o inechitate foarte pronuntata, lucrurile au fost amestecate, au venit foarte rapid unele peste altele, este o situatie care trebuie sa fie reglata cu cap si cu responsabilitate", a declarat ministrul Educatiei miercuri, la Digi 24.El a precizat ca unii dintre elevi nu au ridicat tabletele pentru ca au deja, altii pentru ca nu au stiut ca pot dispune de ele iar altii pentru ca nu au dorit, iar cu privire la cauze este nevoie de o "radiografie" a situatiei.Ministrul Educatiei anunta ca au fost luate masuri "de flexibilizare" in cazul copiilor care risca sa ramana cu mediile neincheiate din cauza ca nu au putut participa la cursuri pe internet.Cimpeanu admite ca "va fi extrem de complicat" daca scolile vor ramane in scenariul online."Va fi extrem de complicat, nu este un secret pentru nimeni, insa chiar si in aceasta varianta suntem datori sa gasim solutii pentru incheierea mediilor. Au fost luate masuri de flexibilizare a notarii, in momentul in care vom sti amploarea fenomenului de risc cu privire la neincheierea mediilor voi vedea, impreuna cu experti in educatie , daca peste masurile deja luate se impun si alte masuri de flexibilizare a modului de evaluare. Toate aceste masuri pot sa va garante ca vor fi in interesul elevului dar vot fi alte pierderi care se adauga peste pierderile suferite deja in educatie" a mai declarat Sorin Cimpeanu.Citeste si: