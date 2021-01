Ministrul Sorin Cimpeanu spune ca profesorii s-au descurcat mai bine cu predarea online fata de cei din alte state, insa sunt si pierderi care necesita ore remediale

Cimpeanu a spus la Digi 24 ca este luata in discutie adaptarea tematicii pentru examen la ce anume s-a predat si asimilat."Intre predarea online si ce se intampla la clase este o diferenta. Sunt pierderi generate, care vor necesita un numar de ore remediale (de recuperare a materiei - n.r.).Aceste pierderi trebuie identificate, sunt diferente in functie de zona, de scoala si de elev", a declarat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, cu cateva ore inainte de discutia de la Cotroceni pe tema eventualei redeschideri a scolilor.Ministrul a declarat ca Romania a avut probleme mai mici cu educatia in pandemie decat alte tari."Am avut mai multa intelegere in Romania fata de alte tari, chiar cu sisteme mai avansate. Au fost tari europene care au avut dificultati mai mari in predarea online. In Romania, cadrele didactic , desi nu au avut intotdeauna echipamentele necesare si resurse au inchis cu bine 2020 si sunt convins c vor face asta si in anul scolar 2020 - 2021", a afirmat Cimpeanu.Citeste si: