Ce reguli se aplica de luni in scoli. Anuntul ministrului Educatiei, Sorin Cimpeanu

Obligatia scolii de a anunta confirmarea unui caz

"Nu trimiteti parintii copiilor pentru alte adeverinte. Adeverintele eeliberate pe rimul semestru raman valabile. Se vor lua in considerare adeverintele in format electronic", a transmis ministrul Cimpeanu. Pe baza propunerilor primite o sa introducem un articol conform caruia adeverintele medicale vor fi luate in considerare si in format electronic, cred ca este un lucru important. Am anuntat deja de ieri ca adeverintele medicale eliberate cu privire la vulnerabilitatile elevilor care impiedica venirea la scoala vor fi luate in calcul, cele eliberate pe primul semestru", a declarat Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei."Vom introduce un articol conform caruia se vor lua in calcul adeverintele in format electronic", a spus Cimpeanu.Acesta a declarat ca ar putea fi facute teste antigen in scoala. Daca elevul prezinta simptome recomandarea sa fie de a nu se prezenta in colectivitate. Este bine sa precizam ca in situatia in care prezinta simptome si nu se prezinta la scoala, atunci absentele sunt motivate", a spus Cimpeanu.Potrivit ministrului Sorin Cimpeanu, scolile vor avea obligatia de a anunta in scris, la cel mult 24 de ore de la confirmarea unui caz, despre existenta acestuia in scoala.Sorin Cimpeanu a anuntat ca va exista o intalnire cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , cu privire la finalizarea ordinului comun referitor la revenirea in scoli