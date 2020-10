Comitetul Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a emis doua hotarari contradictorii: Cresele si after school-urile pot functiona, universitatile decid singure cum organizeaza cursurile

Contactata de Edupedu.ro , reprezentanta Prefecturii Bucuresti, Mariana Stancu-Tipisca, a declarat ca "activitatea in crese si after school-uri este permisa in continuare, confom ordinului comun al Ministrului Sanatatii, Ministrului Educatiei si Ministrului Muncii. Iar pentru universitati , decizia apartine Senatului universitatii".A doua decizie contrazice prima hotarare a Comitetului, care arata ca "se suspenda temporar activitatile didactice care presupun prezenta fata in fata, din crese, ciclul gimnazial, preuniversitar si universitar cursurile desfasurandu-se online (scenariul 3)"."Scolile isi vor desfasura activitatea online", respectiv in scenariul rosu, si masca de protectie devine obligatorie, a mai precizat pentru Edupedu.ro purtatoarea de cuvant a Prefecturii Bucuresti.