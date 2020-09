Consiliul General al Municipiului Bucuresti a decis ca elevii, profesorii, angajatii STB sau medicii se pot testa gratuit pentru coronavirus

Proiectul "Scoli sanatoase in Bucuresti" a fost adoptat cu 38 de voturi "pentru" si cinci abtineri si vizeaza acordarea unui sprijin financiar in valoare de 200 de lei/beneficiar ce va fi decontat unitatilor de specialitate in testare RTC-PCR afiliate proiectului, pentru un numar de 250.000 de elevi , care isi desfasoara activitatea in cadrul unitatilor de invatamant prescolar , primar, gimnazial si liceal aflate pe teritoriul municipiului Bucuresti. Proiectul va avea un buget de 50 de milioane de lei.Potrivit notei de fundamentare, beneficiarii vor fi elevii inscrisi in anul scolar 2020 - 2021 in unitatile de invatamant de pe raza municipiului Bucuresti care manifesta simptome de imbolnavire precum febra, tuse, stranuturi repetate, rosu in gat, la triajul epidemiologic realizat de catre personalul medical al institutiei de invatamant.Proiectul "Testare pentru depistarea anticorpilor COVID-19" a fost adoptat cu 32 de voturi "pentru", doua "impotriva" si 12 abtineri. Acesta vizeaza testarea unui numar de 60.600 de beneficiari formati din personalul medical si auxiliar, cadre didactice si personal auxiliar, lucratori din transportul public, ce-si desfasoara activitatea pe raza municipiului Bucuresti, care vor solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testelor serologice ce detecteaza raspunsul imun al organismului uman la infectia cu noul coronavirus.Bugetul proiectului este de 1.333.200 lei, iar Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (ASSMB) va fi mandatata sa achizitioneze si sa puna la dispozitia unitatilor de testare testele respective. In termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a hotararii CGMB, ASSMB va elabora protocolul privind recoltarea testelor serologice.Printre cei 60.600 de beneficiari preconizati se numara: 8.500 persoane care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare aflate in administrarea ASSMB, 17.000 de persoane care isi desfasoara activitatea in unitatile sanitare aflate in administrarea Ministerului Sanatatii, 24.000 de cadre didactice si personal auxiliar din unitatile de invatamant de pe raza Capitalei, 11.000 de angajati STB.Cel de-al treilea proiect a fost adoptat cu 40 de voturi "pentru" si 6 abtineri si vizeaza modificarea programului "Testam pentru a salva economia si locurile de munca", prin suplimentarea numarului de beneficiari de la 3.000 la 27.000. De asemenea, printre beneficiari, fata de categoriile prevazute anterior, a fost introdus si personalul din invatamant.Astfel, vor beneficia de un sprijin financiar in valoare de 200 lei: angajatii farmaciilor, angajatii din domeniul alimentatiei publice, reprezentantii mass-media, angajatii firmelor de curierat, personalul didactic si personalul auxiliar ce isi desfasoara activitatea in unitatile de invatamant din ciclul prescolar, primar, gimnazial si liceal din municipiul Bucuresti, care vor solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii PCR, in vederea depistarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.Bugetul alocat proiectului, care avea initial o valoare de 633.000 lei, ar urma sa fie majorat la 5.442.000 lei.Citeste si: