Ce spun medicii despre problemele de sanatate ale copiilor captivi in fata ecranelor: "Pot dezvolta miopie, iar dezvoltarea fizica poate fi afectata"

Trebuie corectata pozitia copilului la masa de studiu

Din ce in ce mai multi copii au deja probleme de vedere si chiar la coloana vertebrala."Expunerea excesiva la orice dispozitiv cu lumina artificiala poate determina la persoanele predispuse o crestere mai accentuata a miopiei", spune Dr. Irina Lutic, medic primar oftalmolog, potrivit StirileTVR Iar netratata, miopia poate duce la cataracta ori glaucom. Medicii recomanda sa controlam periodic sanatatea ochilor, in special in cazul scolarilor mici.Pentru a nu avea probleme de vedere, copiii ar trebui sa petreaca cel putin doua ore in lumina naturala, spun medicii. Pauzele de la studiu sunt si ele recomandate. Indicat ar fi ca la fiecare 20 de minute cei mici sa nu mai priveasca pret de 20 de secunde ecranul calculatorului sau al tabletei, ci sa se uite spre alte obiecte din incapere sau chiar pe fereastra.Specialistii mai spun ca si dezvoltarea fizica a copilului poate fi afectata de statul prelungit in fata calculatorului, intr-o pozitie incorecta."Orice pozitie vicioasa, in fata calculatorului va duce, in prima instanta, la aparitia de contracturi musculare in diferite zone ale corpului care vor determina dureri de spate, dureri de bazin. Trebuie hotarat sa se foloseasca pozitia la birou cu calculatorul pe un scaun bun, care sa permita o postura dreapta, cu spatele lipit de spatar", a spus Dana Stefana Popescu, secretar Societatea Nationala de Medicina de Familie.Pe de alta parte, psihologii spun ca profesotii ar trebui sa fie mai indulgenti in aceasta perioada, incat sa nu ii tinem blocati tot timpul la birou.Aproape 3 milioane de elevi invata online, deocamdata, pana pe 8 decembrie.Citeste si: