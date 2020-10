Cum ii afecteaza pe copii scenariul rosu al scolilor si gradinitelor. Oana Moraru: "Copiii nostri mici care stau acum acasa pierd pietre de hotar ale formarii intelectuale"

Oana Moraru: Copiii pierd acele pietre de hotar ale formarii intelectuale

Un copil care termina clasa a doua cu o citire lenta, acest fapt va deveni o forma de invatare ulterioara

Copiii stau acasa si pierd timp pretios pentru ca noi nu stim sa purtam masti

Vom avea si mai mult analfabetism functional

Oana Moraru, fondatoarea organizatiei Helikon Hub Educational pentru Romania, transmite ca, de fapt, daca se trece de un anumit prag al varstei si nu exista competeta specifica acestuia, este mai greu ca acest fapt sa fie recuperat ulterior."La prescolari si scolarii mici, varsta biologica e dramatic impletita cu dezvoltarea unor abilitati cognitive si socio-emotionale. Adica, daca ai trecut de un anumit prag al varstei si nu ai competenta specifica lui, e mai greu apoi sa o recuperezi altfel decat prin interventie pedagogica expresa.Deci, copiii nostri mici care stau acum acasa nu pierd doar o litera-doua sau o poezie de memorat. Pierd acele pietre de hotar ale formarii intelectuale, fizice si emotionale care greu se mai recupereaza dupa ce a trecut o fereastra de oportunitate neuro-biologica", a transmis Oana Moraru, intr-o postare pe pagina sa de Facebook "De pilda, un copil de 5 ani care inca are probleme de pronuntie sau de auz fonematic sau de coordonare oculo-motorie, de motricitate fina, sau de logica numerica - va intra de la anul la scoala cu decalaje pe care invatatoarea nu le va mai recupera usor, decat daca isi face un plan remedial bine sustinut in afara orelor de clasa pentru acel copil.Daca un elev termina anul acesta clasa a II-a cu o citire lenta sau mecanica - problema lui devine o forma a tulburarilor de invatare in clasele ulterioare. La fel pentru deficitul oarecare de atentie, pentru intelegerea conceptelor numerice, pentru viteza de calcul, pentru interactiunea sociala si abilitatea de a colabora, pentru formarea imaginii de sine, a motivatiei sau raspunsului sanatos fata de limite si autoritate - toate au un prag anume de achizitie in cronologia varstelor", mai arata Oana Moraru."Noi am inchis gradinite si scoli primare fara sa calculam pierderile pe termen lung pentru copii si societate. Chiar daca emotia e mare, iar pericolul real - avem nevoie cu atat mai mult sa gandim nuantat, strategic si incercand sa gasim solutii pentru fiecare micro-comunitate.La clasele prescolare si primare nu au existat focare; nu exista niciun exemplu de scoala in care copiii sub 6-10 ani s-au infectat unul de la altul, necontrolat. Avem cateva statistici grosiere, intre 0 si 18 ani, de la inceputul pandemiei. Nimic analitic, nimic studiat si aplicat.Copiii stau acasa si pierd timp pretios pentru ca noi, adultii, nu stim cum sa gestionam multimile pe strada, nu stim sa purtam masti, nu stim cum sa ne organizam aglomerarile, distantarile. Nu avem date clare culese despre miscarea posibila a focarelor de la o zona la alta, de la o scoala la alta. Si pentru ca avem toate aceste neputinte de adult, ii trimitem si pe ei acasa - nu pentru 2 saptamani cum ne amagim, ci pe durata nedeterminata", mai arata Oana Moraru, expert in educatie "Nu cred ca se autoiluzioneaza nimeni ca din noiembrie, statul copiilor acasa - mai ales al prescolarilor si scolarilor mici - va face o diferenta in numarul de cazuri. Din nefericire, acest stat acasa va face o trista diferenta in dezvolarea acestor copii. Vor trece peste ei, odata cu timpul, oprotunitati de crestere pe care scoala romaneasca nu e pregatita sa le aseze remedial in programe dupa intoarcerea lor in clasa. Vom avea si mai mult analfabetism functional, si mai mare dezangajare scolara - pentru ca vitalitatea, motivatia si organizarea sanatoasa a gandirii se castiga intre 2 si 10.Exista acum un pericol medical caruia trebuie sa ii facem fata cu multa raceala si claritate a mintii. Emotia catastrofica a mortii - desi reala - nu ne ajuta gandirea. O impinge sa actioneze grosier si primitiv, pe modul fugii, al retragerii noastre din activitate si actiune", mai arata fondatoarea organizatiei Helikon Hub Educational pentru Romania.Oana Moraru considera ca politicienii si medicii trebuie sa-si puna mintea la contributie pentru solutii mai aplicate, "fara sa mai arunce si copiii odata cu apa din copaie; pe de alta - noi, parintii acestor copii, trebuie sa intelegem ca indisciplina noastra si fitele suparacioase despre masca si distantare - sacrifica generatii intregi care pierd, acasa, in fata ecranelor, cu mult mai mult din ce suntem in stare, momentan, sa calculam".Citeste si: