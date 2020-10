Purtatorul de cuvant al Prefecturii Bucuresti: "Cresele si after school-urile nu se inchid. Acestea sunt servicii sociale"

Reprezentantul Prefecturii Bucuresti a facut aceasta declaratie la Digi 24."Maine after school-ul si cresele functioneaza. Activitatile acestora nu intra sub incidenta Legii educatiei ci sunt servicii sociale".Purtatorul de cuvant al Prefecturii a mai spus ca, masca de protectie este obligatoriu sa fie purtata in toate spatiile, unitatile de invatamant vor functiona in scenariul online, activitatea in restaurante, cafenele si jocuri de noroc sunt interzise.Reprezentantul institutiei a mai precizat ca acest comitet era obligat ca in 48 de ore ca la schimbarea ratei de incidenta sa se intruneasca si sa constate depasirea indicelui."In sedinta Comitetului Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta din data de 19.10.2020 s-au luat urmatoarele decizii ca urmare a depasirii ratei de incidenta de 3/1000 locuitori:1. Masca de protectie este obligatoriu a fi purtata atat in spatiile inchise cat si in spatiile deschise2. Unitatile de invatamant isi vor desfasura activitatea in mediul on-line, in scenariul prevazut de ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii respectiv in Scenariul Rosu.3. Toate activitatile desfasurate in interior, in restaurante, cafenele, cinematografe, sali de spectacole, sali de jocuri de noroc sunt interzise.Aceste masuri sunt valabile pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu data de 20 octombrie.Desfaturarea activitatilor in invatamantul superior va fi reglementata de senatul fiecarei universitati , acestea avand autonomie universitara".Citeste si: