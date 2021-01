Cseke Attila: "Daca nu vor fi schimbari majore, credem ca in 8 februarie, gradinitele, scoala primara, clasa a 8-a si a 12-a trebuie deschise"

"Aici mentionez pozitia UDMR. Noi credem ca, daca nu sunt schimbari majore negative, credem ca in 8 feb la inceputul celui de-al doilea semestru, gradinitele, scoala primara, respectiv clasa a 8-a si a 12-a, care sunt terminale, acestea trebuie deschise si aceasta a fost solicitarea noastra", a declarat, miercuri seara, la Antena 3, Cseke Attila.Ministrul afirma ca datele referitoare la pandemie vor trebui analizate la momentul respectiv, dar aceasta ar fi o posibilitate."Situatia pandemiei va trebui evaluata la momentul respectiv, dar e o solutie si o posibilitate pe care astazi o vedem si facem tot posibilul sa se intample", a mai afirmat ministrul Dezvoltarii, senatorul Cseke Attila.Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, Ordonanta de Urgenta care permite desfasurarea cursurilor online in perioada 11 ianuarie - 8 februarie, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , spunand ca o decizie privind o eventuala deschidere a scolilor in format "clasic" va fi luata in ultima parte a lunii ianuarie, dupa o analiza "responsabila si profesionista"."Nu excludem niciun scenariu", a subliniat el, mentionand ca se vor lua in considerare "si scenariul in baza caruia dam prioritate celor mici din gradinite si invatamantul primar, si scenariul in care dam prioritate zonelor cu rata de infectare mai scazuta, si scenariul in care prioritizam elevii care vor sustine examenele nationale si scenariul in care, Doamne ajuta, vom putea deschide toate scolile din Romania".Citeste si:Campeanu ameninta cu demisia, daca educatia nu primeste 6% din PIB: "Voi lasa in locul meu pe cineva mai priceput, care stie sa faca mai bine fara bani"Cat de real este scenariul redeschiderii scolilor din Romania in viitorul apropiat: "Suntem intr-o criza profunda a educatiei"