Cat de real este scenariul redeschiderii scolilor din Romania in viitorul apropiat: "Suntem intr-o criza profunda a educatiei"

"Orice intrerupere a scolarizarii il afecteaza pe copil pe termen lung"

"Ma voi vaccina pentru ca am incredere in stiinta"

Elevii vor sa se intoarca la scoala

In aceste zile, pe de alta parte, oficialii Ministerului Educatiei au transmis ca acest scenariu nu este inca posibil. Pe de alta parte, profesorii si elevii cred ca invatamantul este intr-o criza majora in acest moment.Ministrul Educatiei a comunicat ca data reinceperii cursurilor dupa vacanta de iarna, 11 ianuarie 2021, este un termen "mult prea scurt" pentru a fi redeschise fizic scolile. Intr-o declaratie pentru Stirile ProTV, Sorin Cimpeanu sustine ca institutia pe care o conduce "isi doreste deschiderea cat mai grabnica a scolilor", dar asta "in masura in care situatia epidemiologica o va permite", scrie Edupedu.ro Profesoara Cristina Tunegaru spune ca, in acest moment, sistemul de invatamant este intr-o criza pentru ca sunt multi copii care nu au acces la scoala online."Suntem acum intr-o criza profunda a educatiei si suntem astfel de la inceputul anului scolar. Lucrurile devin tot mai grave pe masura ce trece timpul, pentru ca, in continuare, sunt copii care nu participa la ore online, nu au participat in ultima vreme si, va spun din experienta, orice intrerupere a scolarizarii pentru un copil din clasele pregatitoare pana in clasa a opta, chiar si la liceu, il afecteaza profund pe termen lung.Pentru ca nu este vorba doar despre asimilarea unor informatii, este vorba despre pastrarea unui contact permanent cu scoala, cu invatarea, cu accesul la cunoastere. Copiii acestia au nevoie de scoala pentru a deveni oamenii pe care noi ni-i dorim.Sunt cateva grupe vulnerabile. Si ma refer aici mai ales la copiii de scoala primara, pentru cei care au trecut in clasa a V-a. Pentru ei anul acesta a fost unul foarte dificil si care-i va afecta pe termen lung", a explicat profesorul Cristina Tunegaru, pentru Ziare.com.Tunegaru a mai precizat ca ea, ca profesor, intelege foarte bine nevoia de redeschidere a scolilor, insa acest proces va trebui sa tina cont de siguranta tuturor."Este urgent sa deschidem scolile, dar trebuie sa o facem in conditii de siguranta. Nu as putea spune nici eu si probabil niciun alt specialist in educatie , cand sa redeschidem scolile pentru ca tine si de Ministerul Sanatatii. Este nevoie sa existe conditii de siguranta in scoli Probabil, dupa data de 11 ianuarie, dupa ce va incepe scoala, va incepe vaccinarea profesorilor si ne vom putea intoarce la scoala in conditii de siguranta. Si cred ca la un moment dat se va lua o decizie la nivelul Ministerului Educatiei in sensul acesta.Eu cred ca trebuie sa deschidem scoala cat mai curand putem dar trebuie sa tinem cont de siguranta profesorilor si a copiilor si a familiilor lor.Sunt convinsa ca va fi foarte dificil sa redeschidem toate scolile in acelasi timp. Vom avea, probabil, o redeschidere treptata. Vom incepe cu elevii din ciclul primar, clasele pregatitoare, clasele I-IV (sau I-II si III-IV). Adica nu cred ca vom reveni la scoala cu totii, in acelasi timp", a mai precizat Cristina Tunegaru.Cadrul didactic a mai aratat ca acolo unde riscul de infectare era si este in continuare foarte mic, ar fi fost bine ca scolile sa ramana deschise."Si mai este un punct de vedere care trebuie analizat aici. Sunt multe scoli in comunitati unde riscul de infectare este in continuare foarte scazut si asa a fost in toata aceasta perioada. Atunci, in acele comunitati este in regula sa redeschidem scoala. Ar fi fost bine sa nu fie inchise de la bun inceput scolile in acele zone unde nu exista risc de infectare.Cred ca redeschiderea scolilor se va face fie treptat, fie descentralizat. Adica fiecare scoala se va redeschide daca conditiile vor permite lucrul acesta", a pecizat profesoara.Cristina Tunegaru a vorbit si despre vaccinarea profesorilor. Refuzurile unora dintre ei ar fi rezultatul neinformarii corecte."Stiu oameni, printre colegii mei, care vor sa se vaccineze. Sunt oameni care isi doresc sa revina la catedra si lucurile sa continue la fel ca inainte de pandemie.Pe de alta parte stiu ca exista si o buna parte a profesorilor care refuza sa se vaccineze si trebuie sa avem in vedere si lucrul acesta. Eu cred ca trebuie sa existe campanii de informare ale Ministerului Educatiei in sensul acesta si profesorii trebuie sa inteleaga ca, daca vor sa se intoarca la catedra, trebuie sa se asigure ca prin interventia lor nu sporesc riscul de infectare in acele comunitati", a mai precizat Tunegaru.Ea a precizat ca se va vaccina atunci cand acest lucru va fi posibil pentru profesori."Nu as putea sa dau sfaturile pe care le pot da specialistii, insa eu am incredere in stiinta si cred ca toti profesorii ar trebui sa aiba incredere. Am reusit in decenii sa ajungem sa cunoastem sistemul imunitar atat de profund incat putem sa-l sprijinim atunci cand luptam cu bolile si nu cred ca putem sa respingem progresul acesta extraordinar al stiintei", a mai spus Cristina Tunegaru.Pe de alta parte, Consiliul National al Elevilor solicita descentralizarea deciziei privind deschiderea scolilor, aratand ca se apropie examenele nationale, iar multe localitati din tara au o rata de infectare sub 3 la mia de locuitori."Majoritatea colegilor nostri ne-au transmis ca scoala online este obositoare, ineficienta si complet nesustenabila pe termen lung. Tinand cont de faptul ca ne apropiem vertiginos de examenele nationale, de al doilea semestru al acestui an scolar si ca multe localitati din tara se afla sub indicele de 3 cazuri/mia de locuitori, solicitam Ministerului Educatiei sa descentralizeze din nou decizia privind redeschiderea unitatilor de invatamant, in functie de rata incidentei la nivel local, asigurand, in acelasi timp, materialele sanitare necesare desfasurarii cursurilor in siguranta", scrie intr-un comunicat transmis de Consiliul National al Elevilor.Reprezentantii Elevilor mai spun ca daca se va prelungi acesta situatie, rezultatele pe termen lung vor fi dezastruoase, iar cresterea ratei analfabetismului functional va fi o problema reala.In luna decembrie, reprezentanti ai Ministerului Educatiei transmiteau ca elevii s-ar putea intoarce la scoala din 11 ianuarie. Totul depinde, insa, de situatia epidemiologica la nivel national.Citeste si: