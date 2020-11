Deputatii adopta proiectul de aprobare a OUG privind acordarea unor zile libere parintilor, daca sunt suspendate cursurile care presupun prezenta fizica a elevilor

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unor zile libere parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie anteprescolara, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARSCOV-2, precum si parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav nescolarizat, ori care au in ingrijire, supraveghere si intretinere o persoana adulta incadrata in grad de handicap grav sau in 3 grad de handicap grav cu asistent personal, in conditiile limitarii sau suspendarii serviciilor de zi de care acestea beneficiaza.Deputatii au extins aceasta masura si in cazul parintilor ai caror copii sufera de o boala cronica, chiar daca nu sunt suspendate cursurile."Prin exceptie, beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si parintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav nescolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizatiei prevazute de art.42 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, doar in situatiile in care activitatea serviciului de zi este limitata sau suspendata, prin dispozitie/decizie a autoritatii care are in administrare serviciul de zi, ca urmare a raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2", conform proiectului de lege.Totodata, prin exceptie, beneficiaza de prevederile prezentei ordonante de urgenta si parintele sau reprezentantul legal al carui copil, cu varsta de pana la 12 ani, inscris in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara, sufera de o boala cronica, indiferent daca activitatile didactice au fost sau nu au fost limitate ori suspendate, cu conditia respectarii, de catre celalalt parinte."Se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, ca urmare a rezultatului anchetei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, efectuata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si avand in vedere hotararile comitetului judetean pentru situatii de urgenta, respectiv Comitetului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti", arata initiativa legislativa adoptat de catre deputati.Prevederile vor fi aplicate parintilor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: "a) au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant sau de educatie timpurie anteprescolara; b) celalalt parinte nu beneficiaza, la randul sau, de zile libere; c) locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca".De asemenea, "in sensul prezentei ordonante de urgenta, prin parinte se intelege: a) parintele firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare; b) adoptatorul; c) persoana care are copilul/copiii in incredintare in vederea adoptiei; d) persoana care are copilul in plasament sau sub tutela; e) persoana desemnata conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; f) parintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap inscrise intr-o unitate de invatamant".Angajatorul este obligat sa acorde zilele libere daca angajatul solicita acest drept in baza prevederilor prezentei ordonante de urgenta. rin exceptie, insa, este nevoie de acordul angajatorului in cazul angajatilor din unitatile sistemului energetic national, din unitatile operative de la sectoarele nucleare, din unitatile cu foc continuu, din unitatile de asistenta sociala, de telecomunicatii, ale radioului si televiziunii publice, din reteaua de transport feroviar, din unitatile care asigura transportul in comun si serviciul de salubrizare a localitatilor, aprovizionarea populatiei cu gaze, energie electrica, caldura si apa, din unitatile de comert alimentar, servicii financiare, distributie de carburanti, productie si distributie de medicamente si echipamente sanitare, precum si in cazul personalului din unitatile farmaceutice."Angajatii sistemului national de aparare, ordine publica si securitate nationala, angajatii din penitenciare si personalul din unitatile sanitare publice nu beneficiaza de zilele libere. In situatia in care unul dintre parinti isi desfasoara activitatea in aceste domenii, are dreptul la o majorare acordata suplimentar drepturilor salariale cuvenite, in cuantum de 75% din salariul de baza/salariul de functie/solda de functie corespunzatoare unei zile lucratoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, corespunzator numarului de zile lucratoare din perioada prevazuta. In cazul in care ambii parinti isi desfasoara activitatea in aceste domenii, doar unul dintre acestia are dreptul la majorarea acordata", mai arata initiativa legislativa.Pe 21 septembrie, Senatul a adoptat proiectul, in calitate de prim for sesizata, iar Camera Deputatilor a votat decizional. Prin urmare legea merge la promulgare.