Cat timp vor putea ramane deschise scolile. Expert: "Este nevoie de testare continua si de respectarea regulilor sanitare"

Cum trebuie sa se faca testarea pentru a prveni raspandirea coronavirusului in scoli

Presedintele a anuntat data redeschiderii scolilor

"Odata redeschise, scolile trebuie sa ramana asa cat mai mult timp. E posibil?Din pacate, la nivelul semestrului II nu vom putea cuantifica un impact semnificativ al campaniei de vaccinare asupra desfasuraii activitatilor din scoli . Va fi prea devreme.Cum putem face totusi ca scolile sa ramana deschise cat mai mult timp?Prin mutarea deciziei la nivelul fiecarei scoli, prin colaborare si prin testare continua.Pe langa indicatorii luati in calcul acum, trebuie dezvoltati alti indicatori epidemiologici, dar la nivelul unitatilor scolare, pe baza carora sa se ia deciziile de inchidere, limitare a actitivatii sau de deschidere", a explicat Dr. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Medicina pe pagina sa de Facebook "Sa nu uitam ca multe scoli, licee sau universitati au o populatie mai mare decat localitati pentru care acum se calculeaza, de rutina, acesti indicatori.Acesti indicatori se bazeaza si presupun generarea de date la nivelul fiecarei scoli, retroactiv si, mai ales, proactiv.Atitudinea proactiva trebuie sa se bazeze mai ales pe testarea rapida antigenica. Noile generatii de teste sunt mult mai performante acum, fata de fazele initiale ale pandemiei.Trebuie sa incepem sa testam pentru a preveni, nu doar pentru a confirma diagnosticul.- Pentru testarea de rutina (odata pe saptamana) a personalului din scoli.- Pentru testarea in timp real a persoanelor care prezinta simptome ( elevi sau personal) si pentru testarea tuturor persoanelor din scoala care au intrat in contact cu un bolnav de Covid-19.Efectul testarii rapide va consta in identificarea rapida a cazurilor la risc, urmata de izolarea acestora pana la confirmarea prin rt-PCR", a mai explicat Dr. Marius Geanta.Medicul spune ca in acest fel, se pot lua decizii tintite, la nivelul unei clase dintr-o scoala, permitand in rest desfasurarea normala a activitatii."Pentru a putea fi implementat, acest model are nevoie de o colaborarea personalului scolilor cu elevii si cu parintii, in special pentru a facilita accesul la date relevante (aparitia unor cazuri Covid-19 in familie sau prezenta unor simptome inalt sugestive).Si, in plus, de colaborarea la nivel local cu autoritatile sanitare si autoritatile publice locale.Pentru reducerea riscului la nivelul scolilor, trebuie pastrate toate masurile deja cunoscute (igiena mainilor, aerisirea salilor de clasa , evitarea pe cat posibil a aglomeratiei) - dar acestea sunt masuri care nu ar fi trebuit si nu ar trebui sa lipseasca vreodata, independent de pandemie", a mai aratat Marius Geanta."Pot sa va comunic ca am ajuns in unanimitate la o concluzie extrem de importanta. Incepand din semestrul II, adica dupa o vacanta de o saptamana, din 8 februarie pana incepe semestrul II majoritatea scolilor se vor deschide. Asta in conditiile in care pandemia evolueaza ca in ultimele saptamani. Majoritatea scolilor se redeschid. Elevii se reintorc la scoala. Se revine practic la sistemul descentralizat care tine cont de evolutia pandemiei din fiecare localitate.In semestrul II in localitatile din scenariul verde, toate scolile se redeschid fizic.In cele in scenariu galben, sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimba - merg in continuare la gradinita si scoala, copiii din clasele I - IV si VIII-XII.In cazul in care localitatea intra in scenariu rosu continua sa mearga la scoala copii de gradinita si ciclu primar, dar ceilalti nu merg la scoala.Atunci cand se ajunge la rata de infectare peste 6, localitatea se carantineaza si toata lumea sta acasa, scolile se inchid si se merge in online", a transmis joi presedintele dupa sedinta de la palatul Cotroceni, unde au fost invitati la consultari mai multi membri ai Guvernului.