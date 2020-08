DOCUMENT Noul an scolar. Parintii, obligati sa semneze o declaratie pe proprie raspundere pentru primirea copilului la scoala

Potrivit modelului de declaratie publicat de Ministerul Sanatatii, parintii trebuie sa declare pe proprie raspundere ca in ultimele 14 zile:* Copilul nu a prezentat simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra,tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree, etc).* Copilul nu a fost diagnosticat cu COVID-19* Copilul nu a venit in contact cu o persoana testata pozitiv pentru aceasta afectiune.Prin aceeasi declaratie, parintii trebuie sa isi asume ca "nu vor aduce copilul in colectivitate daca prezinta simptome specifice unei afectiuni cu potential infectios (febra, tuse, dureri de cap, dureri de gat, dificultati de respiratie, diaree, varsaturi, rinoree, etc)".Prin declaratia pe propria raspundere completata de parinti la inceputul anului scolar si la inceputul fiecarui ciclu de prezenta in scoala, parintii trebuie sa spuna daca elevul:* nu a avut nicio problema de sanatate* a avut o problema de sanatate, motiv pentru care a necesitat consult medical.In cazul in care copilul a avut in ultimele 14 zile o problema de sanatate pentru care a necesitat consult medical, parintii trebuie sa prezinte o copie a documentelor medicale (scrisoare medicala sau bilet de iesire din spital).In draftul Ordinului pentru aprobarea Normelor privind instituirea de masuri sanitare si de protectie in unitatile de invatamant in perioada pandemiei COVID-19 , publicat pe site-ul Ministerului Sanatatii, se arata ca masurile esentiale pentru prevenirea/limitarea pe cat posibil a imbolnavirii includ:- igiena riguroasa a mainilor- masuri ferme de curatenie si dezinfectie in unitatea de invatamant - purtarea mastii de protectie atat de catre elevi , cat si de catre intregul personal pe toata perioada atunci cand se afla in interiorul unitatii de invatamant- limitarea contactului dintre elevi din clase diferite. Evitarea schimbarii salii de clasa de catre elevi pe parcursul unei zile. Principiul de urmat este "1 clasa de elevi = 1 sala de clasa.Totodata, este prevazuta asigurarea unei distantari de minimum un metru intre elevi sau montarea unor separatoare in situatia in care asigurarea distantei de un metru nu este posibil, dar si ca, in vederea pastrarii distantei fizice, fiecare copil isi va pastra acelasi loc in banca pe tot parcursul prezentei in clasa.Alte masuri esentiale mentionate sunt:- informarea permanenta a personalului, elevilor si parintilor / apartinatorilor cu privire la masurile de protectie impotriva infectiei SARS-CoV-2- necesitatea izolarii la domiciliu a elevilor, in cazul aparitiei febrei sau a altor simptome de suspiciune COVID-19 (tuse, dificultate in respiratie, pierderea gustului si a mirosului) la elev sau la un alt membru al familiei- unitatile de invatamant vor pune in aplicare regulile generale din acest ghid si vor adopta norme specifice.