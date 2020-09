Constanta: Doua clase si o grupa de la o gradinita trec la cursuri exclusiv online dupa confirmarea cu COVID-19 a cate unui elev, respectiv cadru didactic

Prefectura Constanta a anuntat ca prefectul George-Sergiu Niculescu a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in sistem electronic, pentru votarea hotararii nr. 28 a CJSU Constanta."Aceasta prevede modificarea scenariului de functionare in 10 unitati de invatamant din judetul Constanta. Astfel, s-a votat in unanimitate trecerea din scenariul 2, in scenariul 3, a unei clase a V-a din Scoala Gimnaziala nr. 29 Mihai Viteazu" Constanta, respectiv trecerea din scenariul 2, in scenariul 3, a unei clase a II-a din Scoala Gimnaziala nr. 12 B.P. Hasdeu Constanta. Masura a fost luata in urma confirmarii a cate un caz de COVID-19 la elevi in fiecare unitate scolara si va fi valabila pana pe data de 2 octombrie. De asemenea, s-a votat trecerea din scenariul 1 in scenariul 3 pentru Gradinita cu Program Normal si Prelungit "Colibri" Constanta (grupa mica), dupa confirmarea unui caz COVID-19 la un cadru didactic . Masura va fi valabila pana pe data de 2 octombrie", se arata in comunicatul Prefecturii Constanta.Totodata, alte 7 unitati de invatamant din judet (Scoala Gimnaziala "Adrian Ghencea" Sacele, Gradinita cu Program Normal Mereni, Gradinita cu Program Normal Osmancea, Gradinita cu Program Normal Ciobanita, Scoala Gimnaziala "Gheorghe Lazar" Corbu, Scoala Gimnaziala "Vasile Alecsandri" Corbu si Scoala Primara Vadu) au trecut, incepand de luni, din scenariul 2 in scenariul 1, dupa ce rata incidentei cumulate a fost zero in ultimele doua saptamani.Modificarea scenariului de functionare a fost avizata, in prealabil, atat de ISJ Constanta, cat si de DSP Constanta, a precizat sursa citata.