Elevii din noua localitati din Iasi se intorc fizic la scoala, dupa intrarea in scenariul verde. Alte patru localitati au trecut in cel galben

Ministrul Cimpeanu cere parintilor sa verifice starea de sanatate a copiilor

"Comitetul Judetean Pentru Situatii de Urgenta Iasi a validat scenariile in care vor functiona scolile din judetul Iasi in urmatoarea saptamana (15-19 februarie). Astfel, fata de saptamana in curs, sunt 13 unitati administrativ-teritoriale unde scenariile in care functioneaza scolile se modifica", a transmis, duminica, Costel Alexe.Potrivit acestuia, localitatile Aroneanu, Belcesti, Ciurea, Golaesti, Gorban, Helesteni, Ion Neculce, Oteleni si Tatarusi vor trece in scenariul verde, iar Cristesti, Popricani, Probota si Vladeni vor fi in scenariul galben."In celelalte localitati, raman valabile scenariile care au fost si saptamana trecuta. Exceptie face comuna Siretel, scoala gimnaziala Humosu, care din motive tehnice saptamana trecuta a fost in scenariul rosu, iar in aceasta saptamana va functiona in scenariul verde", a mai anuntat Alexe.Municipiul Iasi are o incidenta de 1,34 la mie si va continua scoala in scenariul galben.Joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a recomandat parintilor "un pic mai multa atentie" la starea de sanatate a copiilor atunci cand ii duc la scoala . Afirmatia a fost facuta in contextul in care au fost inregistrate cateva cazuri de imbolnaviri cu COVID in unitatile de invatamant din Capitala de la redeschiderea cursurilor in format fizic."Apar, din pacate, probleme tocmai din cauza unei anumite lipse de responsabilitate, pentru ca la cei care apar acum in scoli - cazuri de imbolnaviri - infectarea s-a produs in urma cu ceva timp, tinand seama de perioada de incubatie. Caz in care un pic mai multa atentie la trimiterea elevilor in colectivitate.Este o recomandare foarte puternica, pentru ca stim de la cei cu competenta ca riscul de a avea situatii grave printre elevi din fericire este mic si foarte mic, insa riscul de transmitere catre cei din familii care pot avea vulnerabilitati este un risc foarte important", a spus ministrul in cadrul unei conferinte organizate de Fundatia Institutul de Studii Financiare si trustul de presa DC Media Group.Potrivit acestuia, scolile sunt monitorizate "atent" iar ministerul "vegheaza" la respectarea masurilor de siguranta impotriva infectarii cu COVID-19.