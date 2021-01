Elevii vor invata tot online de luni, cand reincep cursurile dupa vacanta de iarna. Cand se ia o hotarare privind eventuala revenire la scoala in format clasic

Semestrul a doilea al anului scolar incepe din 8 februarie si se incheie in 18 iunie."Se propune suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem on-line, pentru perioada 11.01.2021 - 07.02.2020", conform hotararii aprobate vineri de CNSU.Ministrul Educatiei Sorin Cimpeanu a declarat la Stirile Pro Tv ca se doreste deschiderea scolilor, subliniind ca la data de 8 februarie nu se va exclude niciun scenariu."Pe langa evolutia epidemiologica si cea de vaccinare, luam in calcul si evolutia din alte state. Pe data de 8 februarie, in functie de analize, nu excludem niciun scenariu.Nu am sa fiu ferm peste limitele competentei. Toate trebuie puse la masa, pentru a lua decizia corecta", a subliniat ministrul.La randul sau, secretarul de stat Raed Arafat afirma ca specialistii isi doresc reluarea cursurilor "fata in fata", insa trebuie luata in considerare situatia epidemiologica si, "daca totul este ok", scolile ar putea fi deschise in al doilea semestru.Intrebat de ce nu s-au deschis acum scolile, Arafat a precizat ca perioada ramasa pana la urmatoarea vacanta este mica si inca nu s-a evaluat impactul sarbatorilor de iarna."Posibil sa se raspandeasca din nou, prin copii, virusul din casa in casa", a explicat Arafat.