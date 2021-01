Examenele nationale s-ar putea derula cu prezenta fizica. Sorin Cimpeanu: "Au fost pierderi"

"Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile acestui an. Nu are niciun sens sa negam faptul ca in educatie au fost pierderi. Important este sa identificam corect acele pierderi", considera el, intr-o emisiune TVR."Cu totii au solicitat si impreuna am agreat ca vom face tot posibilul ca examenele nationale sa se deruleze predictibil, la datele la care sunt planificate. Am stabilit ca examenele nationale sa se deruleze cu prezenta fizica, pentru a asigura relevanta acestor examene nationale. Avand deja doua puncte fixe, este foarte posibil sa fim nevoiti sa cedam intr-o alta parte, pentru ca, daca n-am ceda in nicio parte, ar fi ca si cum am avea un an normal, in care nimic nu s-a intamplat. Lucru in mod evident fals", a subliniat ministrul Educatiei.El a adaugat ca se poate flexibiliza tematica de examen."Tematica de examen va fi stabilita, adaptata, corelata cu realitatile acestui an. Nu are niciun sens sa negam faptul ca in educatie au fost pierderi. Important este sa identificam corect acele pierderi, sa planificam o tematica adecvata modului in care elevii au asimilat, si nu modului in care profesorii au predat, pentru ca de multe ori profesorii au predat, insa, fara sa fie vina lor, au predat in fata unor ecrane negre, deci nu avem un feedback, nu avem un raport real asupra a ceea ce au asimilat elevii. Aceasta teamatica de examen va trebui sa fie adaptata, nu este deloc simplu, dar vom face acest lucru, la ceea ce au asimilat elevii", a sustinut Cimpeanu.El a mentionat ca de aceea este important un "diagnostic" al pierderilor elevilor, sa existe simulari pentru a se sti cat si unde au pierdut elevii.Citeste si: