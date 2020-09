Fiul fostului ministru al Justitiei Tudorel Toader va preda un curs important la Facultatea de Drept din Iasi. Colegii sai spun ca nu este pregatit pentru asa ceva

Colegii profesorului spun ca acesta este imatur si nepregatit

Un grup de cadre didactice a sesizat opinia publica prin intermediul unei scrisori deschise, in care atragea atentia asupra riscului pentru educatia tinerilor studenti din toamna acestui an, cand Ionut Alexandru Toader, cu o experienta de predare de numai trei ani, urmeaza sa preia integral cursul "Drept civil. Parte generala. Persoanele", care a fost predat in ultimii opt ani de lect.dr. Cristina Luiza Gavrilescu, potrivit Ziarul de Iasi Colegii fiului fostului ministru al Justitiei spun ca acesta nu poate sa predea cursul pentru ca nu este pregatit."Caracterul fundamental al cursului rezulta atat din importanta materiei pentru formarea viitorului jurist, cat si din faptul ca la examenele de licenta , precum si la cele de admitere in profesiile juridice (magistratura, avocatura, notariat) se dau preponderent subiecte din aceasta materie.Din punct de vedere stiintific domnul asistent Toader este imatur si total nepregatit pentru a sustine un curs de o asemenea complexitate", au precizat semnatarii scrisorii, anonimi, care s-au prezentat a fi cadre didactice de la Facultatea de Drept.Conform legislatiei in vigoare, un asistent universitar nu poate sa tina un curs decat prin obtinerea unei delegari din partea conducerii facultatii, la recomandarea facultatii de care apartine, si validata de Senatul UAIC.Tudorel Toader este un magistrat roman care a ocupat functia de ministru al Justitiei in guvernele Grindeanu, Tudose si Dancila din februarie 2017 pana in aprilie 2019.Citeste si: