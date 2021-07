Ghid de cumpărare: dicționare și cursuri de limbi străine în engleză

Poate suna puțin ciudat, însă cercetătorii lingviști au descoperit un mecanism destul de ingenios al creierului uman când vine vorba de achiziția unei limbi. Se pare că este destul de eficient să înveți o limbă străină nouă, printr-o altă limbă străină pe care deja o cunoști și o stăpânești destul de bine. De ce? Ei bine, pentru că este destul de profitabil. Învățând o limbă străină prin prisma altei limbi non-native, reușești să le îmbunătățești pe ambele. Toate noțiunile lingvistice și noile cuvinte pe care le înveți, acum le vei învăța în două limbi străine diferite. Check-point! S-ar putea spune că împuști 2 iepuri dintr-o lovitură.Chiar dacă ți se pare că vorbești fluent limba engleză și te descurci excepțional într-un dialog sau când dai comentarii pe internet și toată lumea îți apreciază părerile, mă tem să te anunț că nu e chiar așa. Nivelul tău lingvistic este bun pentru viața de zi cu zi, însă dacă vrei să te integrezi în străinătate în high society, vei avea nevoie de învățarea limbii pe stilul vechi, înainte de internet, adică stilul formal și academic. O persoană ne pare cam la fel de inteligentă precum îi este și exprimarea. Acum înțelegi de ce cunoștințele tale în limba engleză pot fi mereu îmbunătățite? Dacă da, oferă o șansă învățării altei limbi străine prin intermediul englezei!Totul începe cu un dicționar în engleză bilingv. Vocabularul nu este cea mai importantă parte a învățării unei limbi, dar este primul nivel de fundație! Este imposibil să începi să înveți o limbă nouă fără a cunoaște măcar niște cuvinte fie că sunt ele „sayonara”, „boulangerie” sau „hermosa”. Cunoscând cuvintele, apoi dobândind sintaxa și morfologia internă a limbii, începi să creezi propoziții în mod natural.Când am învățat franceza prin intermediul englezei, mi-am cumpărat un dicționar de buzunar de la librăria Antic ExLibris. Ei sunt singurii furnizori naționali de carte exclusiv în limba engleză și poți găsi un trilion de dicționare bilingve. Au dicționare pentru orice limbă îți poți imagina, chiar și cele mai obscure dintre ele. Verifica tu însuți/ăți colecția de dicționare în engleză și convinge-te singur/ă!După ce am învățat o bază solidă de cuvinte: substantive, verbe, adjective și numeralele, este timpul să trecem la adevărata provocare.Achiziționarea unui dicționar și jucatul pe Duolingo te va duce probabil până la nivelul lingvistic A2 sau A3, dar pentru asta trebuie să fii un norocos sau să te fi dedicat cu adevărat acestei cauze.Cea mai eficientă metodă de a învăța singur o limbă străină este să îți achiziționezi un curs lingvistic . Am cumpărat astfel de cursuri în trecut tot de la librăria Antic ExLibris. Prietena mea cea mai bună învăța limba greacă și m-am gândit să îi dau un boost și să îi ofer cadou ceva într-adevăr util care să o motiveze în parcursul ei. I-am cumpărat, așadar, un curs de limba greacă care conținea un caiet de lucru cu exerciții și CD pentru ascultare și dictare (conținutul audio într-un curs lingvistic ajută foarte mult și cu pronunția). Ea a fost foarte fericită de cadou și chiar a ajutat-o să învețe și să își ducă mai departe cunoștiințele, chiar aplicându-le în viața reală la noul ei job.Acum ești pregătit să faci față și presiunii sociale și poate cu noile cunoștiințe dobândite nu te vei mai simți așa de timid/ă și vei putea să te implici în conversații cu profesorii îndrumători și cu colegi care au același obiectiv ca tine. Drumul tău spre naturalizarea cu limba străină este pavat cu multă cunoaștere și devotament și mai este doar puțin până când vei achiziționa încă o limbă nouă.A fost un parcurs greu, dar a meritat! Și pentru că orice efort este răsplătit pe măsură ai acumulat și puncte bonus de-a lungul aventurii tale: acum poți să te bucuri de muzica, literatura și umorul limbii nou-învățate, iar fluiditatea și expresivitatea verbală s-a îmbunătățit în toate limbile pe care le cunoști!