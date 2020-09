Intreruperea cursurilor scolare din cauza pandemiei poate afecta economia pe termen lung. Efectele ar putea fi resimtite pana la sfarsitul secolului

Lucrarea OCDE publicata marti, care citeaza date terte, a estimat impactul pe termen lung asupra economiei globale avut de pierderea unei treimi din anul scolar de catre elevi.S-a estimat ca aceasta pierdere a timpului petrecut in clase va duce la o pierdere de competente, iar acest lucru va afecta negativ productivitatea. In consecinta, costul total al pierderii cursurilor s-ar putea ridica la 69% din PIB-ul actual al unei tari, arata OCDE.Estimarea porneste de la premiza ca doar actuala cohorta de elevi va fi afectata de inchiderea scolilor si ca viitorii elevi vor merge normal la scoala.OCDE a aratat ca pierderea de crestere economica ar putea fi "proportional mai ridicata" daca revenirea la normal a cursurilor va ajunge incet la "nivelul anterior de performanta".Timp de luni de zile, majoritatea elevilor din toata lumea au invatat de acasa, iar multe scoli au ramas deschise numai pentru copiii angajatilor din sectoarele esentiale. Cu toate acestea, au aparut temeri ca aceasta perioada de invatare acasa ar fi putut sa amplifice decalajele expuse deja de pandemie.Potrivit organizatiei, desi profesorii au facut eforturi pentru a continua cursurile in perioada de invatare de acasa, copiii au fost nevoiti sa se bazeze mai mult pe resursele proprii pentru a studia de la distanta. Intre timp, profesorii a trebuit sa isi adapteze metodele de educatie in moduri cu care nu erau obisnuiti.Una dintre sugestiile cercetarii OCDE este ca, in absenta unui vaccin disponibil pe scara larga pentru noul coronavirus, sa se continue dezvoltarea infrastructurii pentru invatarea de la distanta.Dincolo de pandemie, OCDE afirma ca "exista beneficii evidente pentru ca elevii sa isi extinda timpul de invatare si oportunitatile dincolo de portile scolilor, prin folosirea unor metode diverse de studiu la distanta".