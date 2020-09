Medicul Mihai Craiu, despre noul an scolar: "Recunosc ca imi este frica, dar scoala trebuie sa inceapa"

"Recunosc ca imi este frica, in calitate de medic pediatru, de parinte sau de cadru didactic . Si eu am in familie membri vulnerabili. Scumpii mei parinti, doi oameni absolut minunati, pozitivi, cu mintea lucida si mai ales calmi, sunt extrem de fragili, pentru ca au, amandoi, peste 90 de ani. Si adevarul este ca nu suntem niciodata pregatiti sa ne pierdem parintii, orice varsta ar avea.Imi este frica pentru fiul nostru, masterand la UCL in UK, pentru ca are probleme de sanatate, anterioare pandemiei. Desi este plin de curaj si energie, a suportat greu cele 6 luni de stat in casa continuu, lucrand si invatand on-line. A slabit 7 kg, din putinele pe care le avea inainte de izolare", scrie medicul Mihai Craiu.Medicul mai arata ca, in ciuda, acestei situatii, scoala trebuie sa inceapa in 14 septembrie. "In acest moment nu exista nici un loc in Romania in care riscul de COVID-19 sa fie 0 (zero). NICIUNDE. DAR Scoala trebuie sa inceapa, in acea forma decisa de epidemiologi, autoritati dar si de parinti. Acea forma in care vor exista cazuri izolate de infectare (inca odata, cazuri vor aparea!) dar nu izbucniri, de focare epidemice, in comunitatea unde se afla acele scoli ", a mai aratat Mihai Craiu, pe Facebook.