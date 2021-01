Reluarea cursurilor in clase. Elevii ar putea fi chemati la scoala si sambata. Explicatiile ministrului Educatiei

Scenariile pentru redeschiderea orelor

Incheierea mediilor ar putea fi intarziata

"Printre cele 7.203 scoli nu este nici una care sa spuna ca nu are nevoie de nici un fel de actiune remediala. Sunt convins ca fiecare profesor va trebui sa se implice in aceste actiuni remediale. Actiunile remediale trebuie facute peste programul specific clasei, deci este clar ca trebuie sa vina mai multe ore la scoala. Pot insemna si ore pe parcursul zilelor de sambata", declara ministrul la postul Europa FM.Toate cadrele didactice vor fi platite suplimentar pentru orele de educatie remediala. Ministrul Educatiei spune ca au fost identificate deja fondurile necesare, este vorba despre 30 de milioane de euro bani europeni.Redeschiderea scolilor incepand din semestrul al doilea nu va depinde insa de cat de multi profesori vor fi de acord cu vaccinarea anti-COVID, ci de cat de mult va scadea rata de incidenta a cazurilor de COVID-19, a precizat ministrul Educatiei."Orice persoana din sistemul de invatamant care se va vaccina va insemna un minus cu privire la riscul de transmitere a acestui virus. Indiferen de rezultatul disponibilitatii pentru vaccinare, noi ne dorim inceperea scolii", a subliniat Sorin Cimpeanu Autoritatile asteapta deocamdata sa vada cat de mult va creste rata de infectare cu noul coronavirus dupa sarbatorile de iarna, a precizat ministrul."Cu siguranta, principalul parametru in decizia pentru redeschiderea scolilor va fi cresterea cazurilor de infectare, dupa vacanta de iarna, indeosebi Revelion. Exista asteptari cu privire la cresteri in ceea ce priveste rata de infectare. Speram ca aceste cresteri sa nu fie semnificative, dar acest lucru il putem vedea abia dupa jumatatea lunii ianuarie, iar decizia va fi luata in ultima decada a lunii ianuarie, cu suficient timp inainte de 8 februarie, inceperea semestrului doi", a spus Sorin Cimpeanu.Ministrul Sorin Cimpeanu spune ca saptamana viitoare va analiza impreuna cu reprezentantii Ministerului Sanatatii si cei ai Comitetului National pentru Situatii de Urgenta scenariile pentru redeschiderea scolilor din al doilea semestru."Vom avea discutii cu Ministerul Sanatatii si colegii din CNGSU, premergatoare pentru a pregati analiza pe care o vom putea avea in momentul in care vom putea avea datele. Iar datele le vom avea dupa vacanta de iarna. Nu excludem, din perspectiva educatiei, nici unul dintre scenarii", a subliniat ministrul.Ministerul Educatiei ia in calcul sa prelungeasca perioada pentru incheierea mediilor pe semestrul I pentru unii elevi , a mai spus ministrul Sorin Campeanu.El a explicat ca sunt peste 200 de mii de elevi care nu au facut scoala online pentru ca nu au avut acces fie la echipamente, fie la internet. Asa ca pentru acestia, in primul rand, se vor face ore de educatie remediala."Putem sa prelungim perioada pentru incheierea mediilor pe semestrul 1, sa o decalam in asa fel incat sa permitem derularea acestor actiuni remediale care sunt absolut necesare. Avem nevoie de profesionalismul fiecarui cadru didactic pentru a evalua locurile in care aceste pierderi au fost inregistrate si modul de interventie", este de parere ministrul.De luni, elevii revin din vacanta de iarna si reiau cursurile online.