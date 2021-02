VIDEO Sorin Cimpeanu, despre revenirea la scoala a elevilor din clasele V-VII si IX-XI: "Sansele sunt exact acelea pe care ni le creem fiecare dintre noi in parte si fiecare dintre noi impreuna"

Explicatia a fost insa total incoerenta: "Sansele sunt exact acelea pe care ni le creem fiecare dintre noi in parte si fiecare dintre noi impreuna", a spus oficialul din Educatie.Aceasta afirmatie a fost facuta la iesirea din Spitalul Universitar de Urgenta Militar "Dr. Carol Davila", unde el si ceilalti ministri au primit doza de rapel a vaccinului anti-coronavirus.Sorin Cimpeanu a facut mai multe declaratii de presa, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, una dintre acestea fiind care sunt sansele sa revina la scoala pentru cursuri cu prezenta fizica in urmatoarele doua luni, elevii din clasele V-VII si IX-XI.Raspunsul ministrul a dat un raspuns alambicat:"Sansele sunt exact acelea conditionate de evolutia epidemiologica. Sansele ca elevii de clasele V, VI, VII, IX, X, XI sa revina in scoli cu prezenta fizica, adica respectarea tuturor regulilor care pot si trebuie sa previna transmiterea acestui virus. Alt raspuns mai exact nu pot sa va dau", a raspuns Sorin Cimpeanu.Elevii din clasele respective merg la scoala fizic doar in zonele unde este scenariul verde.Vineri, 5 februarie, ministrul Sorin Cimpeanu spunea ca 149 de localitati erau in scenariul rosu, 903 in scenariul galben, 3.181 in cel verde , in timp ce 24 de localitati aveau o incidenta de peste 6 la mia de locuitori, situatie in care cursurile se desfasoara in sistem online pentru toate clasele.