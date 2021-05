Cimpeanu: "10% din numarul elevilor din Romania vor fi nevoiti si saptamana viitoare sa fie in online"

"Din pacate, 10% din numarul elevilor din Romania vor fi nevoiti si saptamana viitoare sa fie in online. Este vorba de elevii din scolile din cele 654 de localitati in care rata de infectare este mai mare astazi de 1 la mie. Toti ceilalti elevi, in numar de peste 2,6 milioane, care invata in cele 2.527 de localalitati in care rata de infectare este mai mica de 1 la mie vot putea merge saptamana viitare la scoala cu prezenta fizica Sa speram ca vinerea viitoare, pe 21 mai, vom avea sansa unei rate de infectare sub 1 la mie in multe localitati, intre care si Bucurestiul" a declarat, vineri seara, la Antena 3, Sorin Cimpeanu.Potrivit acestuia, 300.000 de elevi nu vor putea merge cu prezenta fizica la scoala saptamana viitoare.Ministrul a precizat ca, fata de saptamana actuala, saptamana viitoare cu 100.000 de elevi mai mult vor merge fizic la scoala.In plus, saptamana viitoare se va putea renunta la masca de protectie in spatiile deschise, in curtea scolii."Ministerul Educatiei a transmis astazi catre scoli sa pastreze orarul decalat, pauzele decalate care sa evite aglomerarile de elevi in curtea scolii. Se va putearenunta la obligativitatea portului mastii (...) Masca de protectie ramane obligatorie doar in spatiile inchise", a mai declarat ministrul.