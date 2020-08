Noul an scolar. Directorul celui mai mare liceu din Timisoara, despre un scenariu fericit: "Nu mai poate fi vorba de cursuri care incep la ora 8.00"

Sorin Ionescu, directorul Colegiului National Banatean, cea mai mare scoala din Timisoara, avand peste 2.400 de elevi, a declarat in cadrul unei dezbateri online ca scoala pe care o conduce incearca sa gaseasca solutii pentru ca toti elevii sa faca orele in clasa , dar nici nu se pune problema sa inceapa orele toti elevii de la ora 8.00, arata adevarul.ro., a explicat Sorin Ionescu, potrivit sursei citate.Aceeasi sursa mai arata ca in cadrul dezbaterii online pe tema noului an, inspectorul scolar general, Marin Popescu, s-a declarat optimist cu privire la gestionarea situatiei. Popescu a adus ca argument experienta de la finalul anului scolar care a trecut. "Avem o experienta. Faptul ca am trecut prin niste etape importante, revenirea la scoala a elevilor pentru pregatirea examenelor nationale, examenele nationale. As vrea sa fim optimisti. Perioada urmatoare este grea, dar avem experienta si vom incepe anul scolar cu bine", a spus Marin Popescu, potrivit adevarul.ro