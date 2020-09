Noul an scolar incepe in conditii de pandemie. 100.000 de elevi reiau cursurile online, sute de profesori sunt in spital sau in carantina

In 12.423 de scoli , elevii vor merge fizic la cursuri , in timp ce in 4.915 va fi adoptat scenariul hibrid de invatare, iar in alte 262 de scoli elevii vor invata exclusiv online. Daca in 11 judete vor functiona scenariile verde sau galben, in Capitala nu se aplica scenariul verde, 607 unitati de invatamant fiind in scenariul galben, iar 29 in cel rosu. In total, 100.000 de copii ar urma sa invete online. Conform ministrului Educatiei, 87% dintre elevi au laptopuri si tablete personale sau primite de la autoritatile locale, inspectoratele scolare judetene, scoli. Sute de cadre didactice sunt spitalizate sau in carantina, iar 147 vor sa se pensioneze.Conform celor mai recente date, 12.423 unitati functioneaza in scenariul verde, 4.915 unitati in scenariul galben si 262 de unitati in scenariul rosu.Sunt 11 judete in care nu este nicio unitate de invatamant in scenariul rosu - Harghita, Caras-Severin, Hunedoara, Ialomita, Bihor, Valcea, Tulcea, Botosani, Bistrita Nasaud, Covasna si Vaslui.In Bucuresti, nicio unitate de invatamant nu este in scenariul verde, pentru peste 600 fiind aplicat cel galben si pentru aproximativ 30 cel rosu.La inceperea anului scolar, 106 cadre didactice sunt spitalizate, iar 293 sunt in carantina si doresc sa isi desfasoare activitatea in sistem online. Alte 91 de cadre didactice care au intrat in concediu medical. De asemenea, sunt 147 de cadre didactice care, incepand cu 1 septembrie, au depus dosarele de pensionare la inspectoratele scolare.Aproximativ 100.000 de elevi vor invata in sistem online, iar potrivit ministrului Educatiei, "asigurarea de echipamente e in sarcina unitatii de invatamant si in acest moment, in conformitate cu ce au transmis inspectoratele scolare, nu sunt probleme". De asemenea, conform ministrului Monica Anisie , 96.312 profesori s-au format in aceasta perioada pentru predarea online, prin activitatile sustinute de casele corpului didactic In ceea ce priveste manualele scolare, Anisie sustine ca "absolut toate manualele de la absolut toate clasele, in afara de cele 8 titluri de la clasa a VIII-a, sunt postate pe site-ul Ministerului" si le pot avea in format electronic toti elevii si profesorii.STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2020-2021Semestrul I - 17 saptamani de cursuri (14 septembrie - 29 ianuarie 2021)Semestrul al II-lea - 17 saptamani de cursuri (8 februarie -18 iunie 2021)Vacantele elevilor sunt programate astfel:Vacanta intrasemestriala ( invatamant prescolar si primar): 26 octombrie - 1 noiembrie 2020Vacanta de iarna: 23 decembrie 2020 - 10 ianuarie 2021Vacanta intersemestriala: 30 ianuarie - 7 februarie 2021)Vacanta de primavaraPastele Catolic (2 - 11 aprilie)Pastele Ortodox (30 aprilie - 9 mai)Vacanta de vara: 18 iunie 2021 - data din septembrie 2021 la care vor incepe cursurile anului scolar 2021-2022).Pentru clasele terminale din invatamantul liceal, anul scolar are 32 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 4 iunie 2021.Pentru clasele a VIII-a, anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se incheie la data de 11 iunie 2021, in timp ce pentru clasele din invatamantul liceal - filiera tehnologica, cu exceptia claselor terminale si pentru clasele din invatamantul profesional, anul scolar are 37 de saptamani de cursuri.Programul national ,,Scoala Altfel'' se va desfasura in perioada 5 octombrie 2020 - 4 iunie 2021, pe o perioada de 5 zile consecutive lucratoare, a caror planificare este decisa de unitatea de invatamant.MASURI APLICATE IN SCOLI PENTRU PREVENIREA IMBOLNAVIRII CU NOUL CORONAVIRUSOrdinul comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei privind masurile pentru inceperea cursurilor scolare in conditii de siguranta cuprinde ghiduri privind masuri de sanitare si de protectie pentru fiecare nivel educational in parte.Conform acestor ghiduri, in cazul tuturor ciclurilor de invatamant, intrarea la cursuri se va face esalonat, pe mai multe usi de acces, la intervale orare stabilite in functie de zone sau de cladiri.Traseele vor fi prestabilite la deplasarea in interiorul institutiei de invatamant cu pastrarea distantei de un metru intre copii/elevi.Purtarea mastii de protectie in interiorul unitatii de invatamant este obligatorie in cazul personalului didactic si al elevilor incepand din clasele primare.Igiena mainilor trebuie sa se realizeze frecvent, dar si dezinfectia si aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. In fiecare zi se va face si dezinfectia diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.Ghidurile mai prevad ca, incepand din clasele primare, sa se asigure distantarea de minimum un metru intre elevi sau separarea cu plexiglas in situatia in care asigurarea distantei de un metru nu este posibila.De asemenea, pe langa triajul observational de la domiciliu, se va face evaluarea starii de sanatate la prima ora de curs.Actul normativ mai prevede Informarea permanenta a personalului, elevilor si parintilor/ reprezentant legal cu privire la masurile de protectie impotriva infectiei SARS-CoV-2.La aparitia intr-o clasa din unitatea de invatamant a unui caz confirmat de imbolnavire cu virusul SARS-COV-2, se suspenda cursurile clasei respective, pentru 14 zile. In situatia in care in aceeasi sala cursurile sunt organizate in schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa in care a fost confirmat cazul de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2, urmand ca elevii din schimbul urmator sa isi desfasoare cursurile.La aparitia a 3 cazuri confirmate de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in clase diferite ale aceleiasi unitati de invatamant, se suspenda cursurile scolare ale intregii unitatii de invatamant, pe o perioada de 14 zile de la data confirmarii ultimului caz.La aparitia cazurilor de imbolnavire cu virusul SARS-CoV-2 in randul cadrelor didactice, acestia au obligatia de a anunta conducerea unitatii de invatamant care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.In perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unitatii/institutiei de invatamant va dispune realizarea urmatoarelor activitati obligatorii:a) curatenia si aerisirea claselor/salilor;b) dezinfectia curenta si terminala a spatiilor unitatii/institutiei de invatamant, respectiv clase, sali, holuri, toalete, in colaborare cu DJSP/DSPMB;c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toti contactii directi din cadrul unitatii/institutiei de invatamant ai cazurilor confirmate vor fi izolati la domiciliu.POLITIA DE SIGURANTA SCOLARAOdata cu inceperea noului an scolar, va incepe sa functioneze Politia de Siguranta Scolara este o noua structura care va asigura protectia si siguranta elevilor si a cadrelor didactice.Politistii de la siguranta scolara vor dezvolta parteneriatul politie-scoala-comunitate, in vederea realizarii unui proces educational antiinfractional.AIncepand cu acest an scolar, odata cu crearea acestei structuri specializate, in mediul scolar va exista o prezenta mult mai mare si mai activa a politistilor.De asemenea, conform Politiei Romane, o mai buna interactiune cu elevi, cu familiile acestora si cu profesorii, precum si cunoasterea caracteristicilor socio-demografice din zona unitatilor de invatamant vor ajuta la prevenirea bullying-ului si a faptelor antisociale.