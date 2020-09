Orban: Scoala va incepe la 14 septembrie, iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie. Ideea de amanare a alegerilor e ridicola

"Nimeni nu s-a exprimat vreodata ca vrea sa amane inceperea scolii. Scoala va incepe la 14 septembrie iar alegerile vor avea loc la 27 septembrie", a precizat duminica premierul Ludovic Orban.El a catalogat drept ridicola ideea privind amanarea scrutinului local."Este ridicola aceasta idee a PSD, asa cum ridicola a fost si motiunea de cenzura", a afirmat el.Orban a amintit ca decizia privind data alegerilor a apartinut Parlamentului, nu Guvernului."Este fundamental pentru comunitatile locale sa aiba reprezentanti legitimi. (...) Sigur ca le e frica la pesedisti de alegeri si e normal sa le fie frica de alegeri pentru ca lumea s-a cam lamurit cum sta treaba cu PSD-ul", a sustinut premierul.Presedintele PSD Marcel Ciolacu a anuntat ca, daca Guvernul va decide amanarea deschiderii anului scolar, este decis ca, in calitate de presedinte al Camerei Deputatilor, sa "provoace o discutie serioasa cu privire la amanarea alegerilor locale"."Daca vor lua o asemenea decizie sa amane scolile eu nu mai accept de la domnul Orban, asa, in opozitie, mic cum sunt eu, dubla masura" a afirmat Ciolacu, in conditiile in care premierul a evocat posibilitatea ca elevii sa mearga la scoala din 1 octombrie, iar din 14 septembrie cursurile sa se desfasoare online.Ulterior, Ciolacu a facut referire si la posibilitatea comasarii alegerilor locale cu cele parlamentare, programate in 6 decembrie.Citeste si: