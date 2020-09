Prima zi de scoala, apar regulile de predare online: Cursurile pe net devin obligatorii, iar directorii pot monitoriza orele. Parintele, bun de plata, daca copilul strica laptopul scolii

Regulile

Documentul, publicat de EduPedu , stabileste ca profesorii si invatatorii au obligatia de a desfasura activitatea didactica in sistem online, fiind responsabili de asigurarea calitatii actului educational si sa raporteze unitatii de invatamant activitatea didactica desfasurata.Potrivit sursei citate, acestea sunt principalele modificari:- Cursurile pe net devin obligatorii pentru elevi si profesori si vor fi monitorizate.- Profesorii vor fi obligati sa preia feedback de la parinti si elevi.- Parintii sunt obligati sa le asigure elevilor tehnologia necesara participarii la cursurile online.- Scoala poate da laptopuri in custodie parintilor, iar daca cei care le primesc, le deterioreaza, sunt buni de plata.Potrivit documentului, printre masurile luate la nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar , conducerea unitatii de invatamant desfasoara mai multe activitati."Stabileste modalitatea de monitorizare a realizarii activitatilor on-line de catre cadrele didactice," este una din aceastea.Sunt prevederi care se aplica si parintilor."Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a asigura accesul si participarea prescolarului/ elevului la activitatile de invatare on-line organizate de invatamant.""Parintele, tutorele legal instituit sau sustinatorul legal, raspunde material pentru distrugerea echipamentelor informatice si de comunicare in situatia in care aceastea apartin patrimoniului unitatii de invatamant."