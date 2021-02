Ministrul Vlad Voiculescu: "Nu este necesara adeverinta de la medicul de familie pentru inceperea scolii luni"

"Nu este necesara adeverinta de la medicul de familie pentru inceperea scolii luni", a declarat Voiculescu in conferinta de presa sustinuta cu ministrul Educatiei, dupa publicarea ordinului comun privind regulile de deschidere a scolilor.Ministrul a facut aceasta afirmatie, subliniind ca a primit mesaje de la medici de familie in acest sens.Adeverintele din primul semestru pentru cei cu probleme medicale, daca au fost emise, sunt in continuare valabile, si acestea pot fi transmise si electronic, a explicat si ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu Luni, 8 februarie, scolile din Romania se vor redeschide, in functiile de scenariile in care se incadreaza localitatile in care sunt acele unitati de invatamant Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat in cadrul unei conferinte de presa comune, sustinuta impreuna cu ministrul Sanatatii, ca in prezent sunt 149 de localitati din tara in scenariul rosu si 903 in scenariul galben , lista unitatilor administrativ-teritoriale cu incadrarea in scenarii fiind afisata pe site-ul ministerului.Toamna trecuta, la momentul inceperii scolilor, au fost probleme cu aceste adeverinte medicale . Unele institutii de invatamant solicitau astfel de documente, in timp ce medicii de familie solicitau renuntarea la acestea, deoarece mareau riscul de infectie prin prezentarea la cabinet