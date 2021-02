Doctorul Marius Geanta: "Inevitabil, vor aparea cazuri de infectare in scolile din Romania, insa trebuie sa ne propunem sa le identificam cat mai repede"

Geanta: Sa ne asiguram ca scolile raman deschise

Ministrul Educatiei a anuntat noile reguli in scoli

Prin acest document, ce urmeaza sa fie supus aprobarii Ministerului Sanatatii, se propune ca profesorii sa faca "triajul observational al prescolarilor/elevilor pe tot parcursul activitatilor scolare".Astfel, "in cazul in care elevii prezinta in timpul orelor de curs stare febrila sau alta simptomatologie specifica infectarii cu SARS-CoV-2, se aplica protocolul de izolare.De asemenea, daca exista un consimtamant informat si semnat al parintilor cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian in vederea testarii elevilorsimptomatici, acestia vor putea fi testati, intr-o prima faza, cu teste antigen rapide,in cadrul cabinetelor medicale. Marius Geanta, presedintele Centrului pentru Inovatie in Mediciana , spune ca este importanta testarea antigen deoarece in acest mod se pot depista si cazurile asimptomatice."Odata deschise, trebuie sa ne asiguram ca scolile vor si ramane deschise o perioada cat mai lunga de timp. Pentru asta, trebuie sa mergem mai departe de asigurarea masurilor de igiena, a ventilatiei salilor de clasa si a distantarii fizice.Oricine a trecut prin scoala stie ca aceste masuri nu pot fi respectate 100% si oricine a fost atent la discutiile publice din ultimul an stie ca nu protejeaza 100% fata de aparitia cazurilor de infectare cu SARS-CoV-2.Trebuie sa fim realisti si sa pornim de la realitatea ca, inevitabil, in scolile din Romania, vor aparea cazuri de infectare.Pe care, insa, trebuie sa ne propunem sa le identificam cat mai repede, prin testare proactiva, utilizand testele antigen rapide (urmate de PCR si, intr-un scenariu ideal, de secventiere genomica)", a scris expertul pe pagina sa de Facebook Presedintele Centrului pentru Inovatie in Mediciana mai arata ca "testele antigen rapide au valoare pentru depistarea cazurilor asimptomatice de infectie, intr-un moment din evolutia bolii in care nu apare niciun semn. S-ar putea castiga astfel nu doar cateva zile, ci prin testare urmata de izolare timpurie se limiteaza transmiterea virusului, permitand continuarea cursurilor.Testarea in momentul aparitiei simptomelor este importanta pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului persoanei respective, dar valoarea pentru sanatatea publica este limitata, in comparatie cu testarea proactiva.Tinand cont de particularitatile sistemelor de educatie si de sanatate din Romania, este rezonabil sa ne propunem implementarea unor programe pilot, in scoli din toate zonele de risc (verde, galben, rosu), pe baza carora sa se defineasca modelul de urmat apoi, la scara nationala", a mai aratat Marius Geanta. Toate testele rapide efectuate in cabinetul medical scolar de la nivelul unitatii de invatamant vor fi raportate catre DSP/DSPMB . Daca parintele/tutorele legal nu isi exprima acordul pentru testare, in cazul existentei unor simptome specifice, acesta va lua legatura cu medicul de familie in vederea stabilirii pasilor urmatori", prevede proiectul propus de Ministerul Educatiei. Ministrul Educatiei a precizat joi, 4 februarie, ca adeverintele medicale eliberate pe primul semestru raman valabile , in contextul redeschiderii scolilor pe data de 8 februarie."Nu trimiteti parintii copiilor pentru alte adeverinte. Adeverintele eliberate pe primul semestru raman valabile. Se vor lua in considerare adeverintele in format electronic", a transmis ministrul Cimpeanu."Pe baza propunerilor primite o sa introducem un articol conform caruia adeverintele medicale vor fi luate in considerare si in format electronic, cred ca este un lucru important. Am anuntat deja de ieri ca adeverintele medicale eliberate cu privire la vulnerabilitatile elevilor care impiedica venirea la scoala vor fi luate in calcul, cele eliberate pe primul semestru", a declarat Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei."Vom introduce un articol conform caruia se vor lua in calcul adeverintele in format electronic", a spus Cimpeanu.Acesta a declarat ca ar putea fi facute teste antigen in scoala.