Redeschiderea scolilor: Lista localitatilor incadrate in cele trei scenarii. Sunt 149, in scenariul rosu si 903 in scenariul galben

Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat in cadrul unei conferinte de presa comune, sustinuta impreuna cu ministrul Sanatatii, ca in prezent sunt 149 de localitati din tara in scenariul rosu si 903 in scenariul galben, lista unitatilor administrativ-teritoriale cu incadrarea in scenarii fiind afisata pe site-ul ministerului."Am afisat pe site-ul Ministerului Educatiei lista tuturor celor 3.100 de UAT din Romania cu incadrarea in scenarii, in asa fel fiecare parinte, profesor, elev sa stie cum se vor intampla lucrurile dupa 8 februarie.Prin consultarea listei se poate afla in ce fel se vor derula lucrurile din 8 februarie. Sunt 149 de localitati in scenariul rosu, 903 in scenariul galben in care vor merge copiii de gradinita , clasele I-IV si clasa pregatitoare si elevii din clasele terminale", a declarat Sorin Cimpeanu.Ministrul a mai spus si cum se va schimba structura anului scolar.Semestrul 1 va avea o durata de 14 saptamani si se va incheia inaintea vacantei de Craciun.Semestrul 2, va avea 20 saptamani.Materia va fi structurata pentru a fi adaptata duratei celor 2 semestre.Singura problema va fi ca notarea si evaluarea va trebui facuta intr-o perioada mai scurta, de 2 saptamani.Adaptarea materiei pentru examen s-a facut in functie de ceea ce s-a predat de cand scoala a intrat in sistem de predare online.