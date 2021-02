Cele 11 solicitari ale profesorilor in perspectiva reluarii cursurilor: "Costul platit ar putea fi sanatatea copiilor si a colegilor nostri"

Asigurarea echipamentelor si a produselor de dezinfectie in toate unitatile de invatamant din intreaga tara;

Instruirea corecta a personalului care se ocupa de curatenia unitatilor de invatamant;

Vaccinarea personalului din educatie cu prioritate, imediat ce va fi asigurat necesarul de doze de vaccin;

Gandirea unui plan coerent, bine pus la punct cu ajutorul cadrelor didactice, privind predarea materiei la zi, dar si introducerea orelor remediale, astfel incat sa nu asistam la epuizarea elevilor, dar si a personalului didactic;

Stabilirea unei linii suport in cadrul unitatilor de invatamant pentru elevii care intampina probleme in asimilarea cunostintelor la clasa;

Regandirea sistemului de teme pentru acasa, astfel incat elevii sa beneficieze de timp suficient de relaxare;

Acordarea unei atentii deosebite in clasele cu invatamant simultan, in ceea ce priveste recuperarea materiei din perioada scolii online;

Sustinerea consilierilor scolari in acordarea sprijinului necesar elevilor si cadrelor didactice pentru reacomodarea in scoli, dar si in procesul de predare/invatare care va aduce o perioada cu mult stres;

Asigurarea mijloacelor tehnice necesare pentru cadrele didactice si elevii care vor continua scoala online;

Pregatirea din timp a simularilor si examenelor nationale;

Asigurarea unui plan de rezerva dezbatut si aprobat de partenerii sociali in cazul in care, din cauza pandemiei, s-ar putea reveni la scoala online.

Cati angajati din invatamant s-au programat la vaccinare

Autoritatile intentioneaza redeschiderea scolilor din 8 februarie, insa o noua evaluare a situatiei va fi facuta in 2 februarie. Ministrul Edcuatiei Sorin Cimpeanu a prezentat duminica seara care sunt cele patru situatii in care poate functiona in continuare scoala online: elevii au contraindicatii medicale pentru prezenta fizica , au vulnerabilitati, elevii au apartinatori in familie care au vulnerabilitati medicale, certificate ca atare, elevii prezinta simptome, profesorii prezinta vulnerabilitati sau simptome, situatie in care vor sta acasa si se va face predare-invatare online."Redeschiderea unitatilor de invatamant incepand cu data de 8 februarie 2021 va insemna revenirea la normalitate in cadrul sistemului de educatie , dar totul trebuie gandit si facut cu mare responsabilitate.Nu trebuie sa uitam de implicarea fiecarui participant la actul educational pentru respectarea masurilor sanitare; trebuie sa evitam pe cat posibil aparitia unor noi focare, asa cum s-a intamplat in cazul Scolii 28 din Capitala si sa avem grija de colegii si elevii care au boli cronice si care sunt vulnerabili in fata contaminarii cu noul Coronavirus. Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant anunta pe aceasta cale ca va acorda intreg sprijinul membrilor sai si nu numai, prin sustinerea unui plan coerent realizat de Ministerul Educatiei in colaborare cu Ministerul Sanatatii", afirma reprezentantii FSLI intr-un comunicat al carui principal mesaj este:"Atentie mare la redeschiderea scolilor! Nu ne permitem nicio greseala; costul platit ar putea fi sanatatea copiilor si a colegilor nostri!".Solicitarile sindicalistilor din Educatie pentru protectia directa a angajatilor din invatamant si a elevilor si indirecta a familiilor acestora:Ministrul Educatiei Nationale Sorin Cimpeanu anunta ca 113.000 de lucratori din sistemul de invatamant sunt programati in platforma de vaccinare pentru a fi imunizati, domeniul educatiei fiind detasat pe prima pozitie privind numarul de programari dintre domeniile considerate esentiale, care au fost cuprinse in a doua etapa de vaccinare. Potrivit lui Cimpeanu, 20.000 de angajati din sistem, s-au imunizat deja."In platforma, dintre cele 9 categorii de lucratori esentiali, personalul din invatamant este detasat pe prima pozitie, cel mai numeros", a declarat ministrul Educatiei duminica seara, la Digi 24.Citeste si: