Modul in care vor functiona scolile din 8 februarie, stabilit prin decret. Formularile oficiale vizand scenariile verde, galben si rosu

Hotararea adoptata de CNSU privind propunerea reinceperea scolilor

Iata propunerile CNSU

El a adaugat ca regulile privind inceperea scolilor vor fi puse in practica printr-un ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei."Astazi, inaintea sedintei de Guvern, a fost aprobata hotararea CNSU prin care au fost aprobate cele trei scenarii pentru inceperea scolilor pe care le-am prezentat in spatiu public. Ele vor fi puse in practica printr-un ordin comun al Ministerului Sanatatii si Ministerului Educatiei", a afirmat miercuri Florin Citu."Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de miercuri, 3 februarie 2021, Hotararea numarul 5 privind propunerea reluarii activitatilor ce impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si stabilirea unor masuri necesar a fi aplicate in contextul pandemiei de COVID-19.Prin aceasta hotararea sunt propuse scenariile privind activitatea institutiilor de invatamant si este stabilit modul in care autoritatile actioneaza in cazul in care incidenta scade sau creste si duce ca o localitate sa intre intr-un alt scenariu.De asemenea, este adoptata propunerea de elaborare a unui act normativ prin care sa fie instituita masura complementara a suspendarii activitatii pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19", a transmis Grupul de Comunicare Strategica.Art.1 - (1) Se propune reluarea activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant, dupa urmatoarele scenarii:- incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mica sau egala cu 1/1.000 de locuitori - activitatile care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sunt permise pentru toate categoriile de anteprescolari, prescolari si scolari;- incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1.000 dar mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori - activitatile care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sunt permise pentru toti anteprescolarii si prescolarii, elevii claselor din invatamantul primar, precum si pentru elevii claselor terminale din invatamantulgimnazial, liceal, profesional si postliceal;- incidenta cumulata in ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 3/1.000 - activitatile care impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant sunt permise pentru toti anteprescolarii si prescolarii, precum si pentru elevii claselor din invatamantul primar.(2) Se propune ca, indiferent de scenariile prevazute la alin. (1), stagiile de pregatire practica pentru elevii din invatamantul liceal tehnologic, postliceal, profesional si profesional dual, sa se desfasoare cu prezenta fizica, respectand procedurile privind masurile de protectie instituite de catre entitatile organizatoare de stagii de pregatire practica si prevederile Ordinului comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului Sanatatii.(3) Se propune ca decizia cu privire la modalitatea de desfasurate a activitatilor ce presupun prezenta fizica a studentilor in cadrul institutiilor de invatamant superior,se ia de catre conducatorii acestora, in baza autonomiei universitare.(4) La nivelul localitatilor unde este instituita masura carantinei zonale, nu sunt permise activitatile care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant.(5) In situatia modificarii ratei de incidenta cumulata, care determina incadrarea intr-un alt scenariu din cele prevazute la alin. (1), constatarea si modificarea scenariului se face in conditiile Legii nr. 55 din 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 si ale Ordinului comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului SanatatiiArt.2 - Se propune ca activitatile ce presupun prezenta fizica a elevilor in unitatile de invatamant preuniversitar din cadrul Ministerului Afacerilor Interne si Ministerului Apararii Nationale, sa fie gestionate in functie de analiza situatiei epidemiologice realizata la nivelul ministerelor din care fac parte si stabilite prin decizii ale conducatorilor acestora, fara a le fi aplicabile prevederile art. 1.Art.3 - Se propune elaborarea unui act normativ prin care sa fie instituita masura complementara a suspendarii activitatii, pe o perioada determinata, pentru operatorii economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID-19.Art.4 - Prezenta hotarare se comunica tuturor componentelor Sistemului National de Management al Situatiilor de Urgenta, pentru punere in aplicare prin ordine si acte administrative ale conducatorilor acestora.