Cimpeanu anunta ca parintii nu sunt obligati sa completeze formularul de consimtamant privind testarea copiilor care prezinta simptome de COVID-19

El explica, de asemenea, ca in cazul in care parintele nu este de acord cu testarea, elevul va sta acasa 14 zile."Nu este obligatorie nicidecum completarea acestui formular la inceperea semestrului 2. El trebuie sa fie completat atunci cand un elev are simptome specifice acestei boli. Doar atunci parintele este pus in fata nevoii de a completa formularul, doar atunci. Parintele nu este obligat sa completeze acest formular.Nici un parinte nu este obligat, nu poate fi obligat. El trebuie sa completeze doar atunci cand elevul are simptome si completarea se face cu: sunt de acord sau nu sunt de acord. Nimeni nu poate impune si nu si-a propus sa impuna sa impuna acest lucru", a declarat ministrul Educatiei, luni seara, la Realitatea Plus.Ministrul a aratat ca, daca parintii sunt de acord, testarea elevului care prezinta simptome se face in scoala daca aceasta este dotata cu un cabinet medical, iar daca nu exista cabinet medical, testarea va fi facuta de DSP "pe fluxul normal". Testarea se va face in prezenta parintelui si de catre personal medical calificat. In cazul in care parintii nu doresc testarea copilului, copilul nu mai revine in scoala cel putin 14 zile."Daca nu este de acord, nu mai poate reveni in scoala cel putin o perioada de 14 zile, ia legatura cu DSP-ul si cu medicul de familie si pentru a vedea care sunt pasii urmatori", a adaugat ministrul.Ministrul a aratat ca, daca un elev testat este confirmat printr-un test PCR ca fiind infectat cu noul coronavirus, colegii acestuia care au intrat in contact cu el pot fi, de asemenea, testati gratuit, in cazul in care parintii acestora sunt de acord cu testarea.Potrivit lui Cimpeanu, un milion de teste au fost alocate in teritoriu pentru testarea elevilor.Cimpeanu a afirmata ca nu a avut discutii in contradictoriu, ci "discutii constructive" cu ministrul Sanatatii pe acest subiect.Ministerele Educatiei si Sanatatii au prezentat duminica seara, cu cateva ore inaintea de inceperea semestrului doi, un nou formular de exprimare a consimtamantului parintilor pentru testarea copiilor in cazul in care au simptomatologie specifica COVID-19, precum si situatiile exceptate de la purtatea mastii."Imi exprim consimtamantul pentru testarea antigen rapida a copilului meu de catre personalul medical, in conditiile in care prezinta simptome sugestive COVID-19 sau a fost in contact cu o persoana confirmata pozitiv COVID-19", este formularea din documentul referitor la consimtamantul parintilor pentru testarea copiilor.