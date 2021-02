VIDEO Sorin Cimpeanu: "Vaccinarea va contribui la siguranta sanitara in scoli"

Cimpeanu a mai spus ca a stabilit impreuna cu Valeriu Gheorghita , coordonatorul campaniei de vaccinare ca, din a doua jumatate a lunii februarie, personalul din invatamant sa aiba "o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare".Ministrul Cimpeanu a mai precizat ca in aceste trei zile nu au aparut cazuri cu simptome de coronavirus, insa, daca situatia se va impune, se vor lua masuri pentru siguranta sanitara.Ministrul a mai spus ca in aceste trei zile nu au aparut cazuri cu simptome de coronavirus.Cimpeanu anunta ca, de la reluarea cursurilor, nu a existat niciun caz de elev cu simptome."Am stabilit cu coordonatorul campaniei de vaccinare ca, inca din a doua jumatate a acestei luni, personalul din invatamant va avea o prioritate sistemica in cadrul procesului de vaccinare", a declarat, miercuri, Sorin Cimpeanu, miercuri, intr-o declaratie de presa.Ministrul a precizat ca angajatii au disponibilitate la vaccinare, pentru a contribui la siguranta sanitara in scoli.Sorin Cimpeanu a mai transmis ca raportarile din ziua de vineri vor fi luate in calcul pentru a decide cum se vor desfasura cursurile in saptamana urmatoare.Referitor la faptul ca unii parinti nu vor sa isi trimita copiii la scoala din lipsa de incredere ca nu se vor infecta, ministrul a mai transmis ca "increderea este un factor destul de dificil de cuantificat. Ordinul precizeaza foarte clar situatiile in care elevii nu vor merge la scoala si vor continua in online".Cursurile sau reluat luni, 8 februarie 2021, in format fizic, odata cu inceperea semestrului al doilea.