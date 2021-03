Cum arata noua structura a anului scolar 2020-2021, publicata in Monitorul Oficial. Semestrul al doilea, mai scurt cu o saptamana

Semestrul al doilea, mai scurt cu o saptamana

Este vorba despre modificarile pentru finalul acestui an, anuntate in ultima saptamana de Ministerul Educatiei. Cea mai importanta modificare este reducerea numarului de saptamani de cursuri de la 34 la 33 de saptamani pentru toti elevii si de la 37 la 36 de saptamani pentru cei din invatamantul profesional si tehnic, scrie Edupedu.ro Ordinul mai prevede ca, in perioada vacantelor se pot organiza activitati educative la gradinita , cu prezenta fizica , cu avizul DSP.De asemenea, pe durata vacantelor se pot organiza activitati remediale, cu prezenta fizica, cu elevii de clasa a VIII-a si pentru elevii de la liceu, in toate localitatile pana la indicele 6/1.000 de locuitori.Saptamana "Scoala altfel" se poate organiza pana pe 2 aprilie, iar in saptamana aceasta scolile profesionale puteau organiza activitati de instruire practica.Semestrul a II-lea are 16 saptamani, fata de 17 cat avea initial, si anul scolar pentru elevi se incheie pe 25 iunie.Elevii de clasa a VIII-a au doua vacante de Pasti: intre 2-11 aprilie, prima si intre 30 aprilie - 9 mai, a doua. Intre aceste perioade acestia fac cursuri in sistem online. Apoi revin fizic la cursuri intre 10 mai si 11 iunie. Pe 11 iunie acestia iau vacanta, iar pe 22 iunie incep probele scrise de la Evaluarea nationala 2021.Si in cazul elevilor din clasele a XII-a si a XIII-a situatia este asemanatoare. Au doua vacante de Pasti: intre 2-11 aprilie, prima si intre 30 aprilie - 9 mai, a doua.Intre aceste perioade si ei fac cursuri in sistem online. Apoi revin fizic la cursuri intre 10 mai si 4 iunie. Pe 4 iunie ei iau vacanta, iar pe 28 iunie incep probele scrise de la Bacalaureat 2021, cele de competente urmand a se echivala la fel ca anul trecut.Pentru grupele de gradinita si toate celelalte clase (pregatitoare, I, a II-a, a III-a, a IV-a, a V-a, a VI-a, a VII-a, a IX-a, a X-a, a XI-a) anul scolar are o vacanta de o luna in perioada 2 aprilie - 4 mai si cursuri (potrivit scenariilor in vigoare) perioada 5 mai - 25 iunie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a anuntat joi, 25 martie, c a au fost adoptate o serie de modificari in privinta sustinerii examenelor , a vacantelor si a structurii anului scolar.