Despre școala de altădată, homeschooling și interese meschine

Pentru oamenii grotelor un singur loc însemna acasă: peștera umedă, friguroasă, întunecoasă. Lumina era dată de focurile din interior, de torțe sau de lămpile cu grăsime animală care nu puteau furniza vizibilitate mai mult de o oră și în niciun caz nu puteau fi folosite în deplasări, luminau puțin și orbeau posesorul. Să nu mă înțelegeți greșit, folosirea focului de către oamenii preistorici a fost o realizare majoră, acum este însă momentul să ieșim din peșteră. Nu pregătim pentru viitor culegători sau vânători, lumea nu se mărginește la caverne, societatea evoluează indiferent de opiniile emise de șamanii din tenebre.

Peștera educațională în care ne învață copiii se încăpățânează să rămână neschimbată: aceleași opere de acum un veac, comentarii reproduse, aceeași materie neatractivă furnizată în exces, același accent pus pe memorare, aceleași metode și aceeași mentalitate, aceleași unități de măsură perimate, abordări educaționale axate pe trecut, același sistem politizat în exces.

Ministerul de profil se face că nu vede avantajele educației prin intermediul tehnologiei precum și avantajele educației la distanță, în aparență nu le va vedea niciodată și vom rămâne mereu în mediul educațional de pe vremea domnului Trandafir. Motivul este simplu, pierderea de către stat a monopolului pe partea de învățământ ar aduce prejudicii electorale celor de la butoanele sistemului. Nu este nicidecum vorba despre calitatea actului educațional, la urma urmei analfabetismul funcțional generat de sistemul public este înspăimântător. Din doi beneficiari ai învățământului de masă, unul este analfabet funcțional și evident, statul nu își asumă nicio responsabilitate pentru neperformanța sistemului. Fricile politicului izvorăsc din pierderea potențială a controlului asupra industriei educației, cu sute de mii de angajați și milioane de beneficiari, cu sume enorme rostogolite înspre conturile apropiaților și agreaților. Înfricoșător gând pentru clasa politică din România! Învățământul de stat, alături de sistemul de sănătate, sunt cele mai bănoase afaceri autohtone, în această cheie egoistă sunt privite cu adevărat de clasa politică: surse de înavuțire pentru mai marii momentului și camarila lor.

Nu tot ce este vechi este bun, nu tot ce este nou este rău, așa cum nici tot ce este de demult nu este obligatoriu rău sau tot ce este nou nu este neapărat și bun. Discriminarea pe criterii educaționale nu este o soluție de termen lung, așa cum nu este nici ignorarea tehnologiilor avansate de inteligență artificială sau negarea progresului tehnologic fără precedent din zilele noastre. Aștept cu nerăbdare - și nu ezit să fac vorbire despre asta! - ziua în care decidenții de la butoanele ministerului învățământului vor fi înlocuiți cu arhitecți de sistem competenți, de bună-credință, cu deschidere către viitor, promovați pe criterii meritocratice, care să lucreze pentru România, nu pentru grupuri de interese din partidele aflate la guvernare. Oameni din vremurile de astăzi, intelectuali de marcă, cu școala făcută la timp, cu drag de carte și elevi, fără ochelari de cal, fără sfori de marionetă, fără răspunsuri la comenzi, cu bune intenții și coloană vertebrală, fără șefi în fața cărora să facă plecăciuni și compromisuri. Verdictul educațional al prezentului: detestăm progresul, adorăm stagnarea, nu dorim învățare personalizată, eradicarea sau diminuarea analfabetismului funcțional, simplificarea accesului la resursele educaționale sau îmbunătățirea procesului educațional, focusul ministerului educației rămâne pe aceleași coordonate egoiste din ultimii 35 de ani. Negarea dreptului la învățământ nepolitizat este o realitate în România, de aceea homeschoolingul - indiferent de standardul actului educațional! - este pus la zid. Homeschoolingul nu este pentru oricine, nu este croit pentru fiecare, este însă o alternativă educațională la care accesul nu ar trebui îngrădit sau restricționat.

Până la îndeplinirea acestui deziderat, aparent utopic în acest moment, învățământul românesc rămâne configurat după chipul (neșlefuit) și asemănarea politicianului român: depășit, superficial, fără viziune, de fațadă, inconsistent, fără fundație și orizont, cu rol vital în îndeplinirea unor obiective electorale meschine. Vivat, crescat, floreat!

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania".

