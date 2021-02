3.800 de cadre didactice au fost vaccinate in prima zi in care au fost deschise centrele separate pentru personalul din invatamant

'10 martie, data prevazuta pentru incheierea campaniei de vaccinare a cadrelor didactice'

"Dascalii din Romania au inceput sa se vaccineze de astazi, in Bucuresti si alte 22 de judete din tara. 3.800 de cadre didactice au fost vaccinate cu AstraZeneca (1.748) si Pfizer (2.052), reprezentand 20.8 % din totalul persoanelor vaccinate astazi cu prima doza (18.262)", au transmis reprezentantii CNCAV.Actiunea de imunizare destinata personalului didactic va continua, la nivel national, pana in 10 martie.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a vorbit miercuri, la B1 TV, despre situatia vaccinarii anti-COVID-19 a cadrelor didactice. 10 martie este termenul pana la care ar trebui sa aiba loc vaccinarea prioritara a personalului din invatamant a precizat Cimpeanu."La nivelul zilei de vineri, erau 50.000 de angajati din sistemul de invatamant, e drept incluzand aproape 8.000 de medici din cadrul universitatilor de medicina si farmacie si care s-au vaccinat in calitate de medici. Astazi, asteptam raportarea in cusrul acestei seri, centralizare care trebuie facuta intr-o maniera personalizata pentru ca inscrierile nu s-au facut in platforma de vaccinare. Sunt cateva mii de persoane, angajati ai sistemului de invatamant care sunt vaccinati pana acum. Numarul, dupa cate am vazut in prima zi, este intr-adevar in crestere.Nu avem la dispozitie doar AstraZeneca. Doar in Bucuresti s-au deschis 22 de linii de vaccinare, 16 cu AstraZeneca si 6 cu Pfizer. Raportarea personalului din invatamant a fost facuta pe grupa de varsta sub si peste 55 de ani", a spus Sorin Cimpeanu.Ministrul s-a declarat optimist cu privire la faptul ca vaccinarea prioritara a angajatilor din educatie se va incheia in termenul fixat de autoritati."Data de 10 martie este prevazuta ca data pentru incheierea campaniei de vaccinare prioritara, la acest moment, a cadrelor didactice si personalului din invatamant pentru ca pentru crese si gradinite este vorba despre vaccinarea intregului personal. Daca va fi nevoie, aceasta data poate fi extinsa. Eu cred, la cum am vazut astazi ca a mers procesul de vaccinare, ca nu va fi nevoie si toti cei care au dorit sa fie vaccinati si sunt angajati in invatamant, vor putea fi vaccinati pana pe 10 martie", a mai spus Sorin Cimpeanu.