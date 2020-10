O scoala din Sectorul 4 trece in scenariul rosu, dupa ce a fost inregistrat al patrulea caz confirmat cu infectie cu SARS-CoV-2

"Primaria Sectorului 4 a dispus, in regim de urgenta, masuri de dezinfectie a altor sapte unitati de invatamant , dupa ce in ultimele 48 de ore, cate o persoana din fiecare dintre scoli a fost confirmata pozitiv la SARS-COV 2", potrivit unui comunicat de presa al institutie remis duminica News.ro.Unitatile scolare care se afla in aceasta situatie sunt urmatoarele:- Scoala Gimnaziala nr. 79 - un elev;- Colegiul National Ion Creanga - un elev;- Scoala Gimnaziala nr. 129 - un elev;- Colegiul National Mihai Eminescu - un elev;- Scoala Gimnaziala nr. 113 - un elev;- Scoala Gimnaziala nr.194 - doi elevi - Scoala Gimnaziala "Martisor" - un elev.