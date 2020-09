Suceava: Doua colegii au intrat in scenariul rosu dupa ce mai multe cadre didactice au fost confirmate cu COVID-19

El a spus ca, luni, cadrele didactice au fost testate, iar o parte au primit deja rezultatul, printre cele confirmate cu COVID-19 fiind directorul si directorul adjunct ai colegiului.Potrivit primarului, in unitatea de invatamant se vor lua toate masurile impuse de normele siguranta sanitara in vigoare, iar DSP Suceava desfasoara o ancheta epidemiologica.Tot de miercuri, Colegiul Tehnic ''Mihai Bacescu'' din Falticeni va functiona dupa scenariul rosu, dupa ce au fost confirmate patru cazuri de infectare cu noul coronavirus la doua cadre didactice, la directorul si directorul adjunct al unitatii liceale.Conform purtatorului de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila, de la inceputul lunii septembrie si pana in prezent, in judet au fost depistate cu noul coronavirus 39 de angajati din invatamantul preuniversitar , dintre care 32 de cadre didactice.