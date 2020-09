Prima victorie in instanta pentru sefa de promotie eliminata din Bac pentru frauda. Cum a reusit Alexandra sa-si ia diploma

Inspectoratul Scolar: "Elevii pandeau timpul mort: isi dadeau ciornele unul altuia"

In sesiunea din vara a examenului de Bacalaureat, 17 absolventi ai Liceului Tehnic "Vasile Cocea", din comuna suceveana Moldovita, intre care sefa de promotie a generatiei actuale, Alexandra Bindiu, au fost eliminati din examen pentru frauda. Elevii au aflat dupa 10 zile de la afisarea rezultatelor ca au ramas fara diplome Alexandra Bindiu, impreuna cu alti colegi care au promovat examenul dar au ramas fara diplomele de Bacalaureat pentru o presupusa frauda, a dat in judecata Inspectoratul Scolar Suceava.Tinerii au obtinut o prima victorie. Ei au cerut instantei de judecata respectiv magistratilor de la Tribunalul Suceava sa suspende efectele deciziei numarul 1449/07.07.2020 a comisiei judetene de Bac, privind eliminarea din examen pe motive de frauda, pana la pronuntarea instantei de fond, scrie Adevarul.ro Procesul s-a judecat la sectia de contencios admistrativ a Tribunalului Suceava, iar magistratii au admis cererea. "Solutia pe scurt: Admite actiunea. Suspenda executarea Deciziei nr. 1449/07.07.2020 emisa de paratul Inspectoratul scolar judetean Suceava in ceea ce priveste pe reclamanti pana la pronuntarea instantei de fond in dosarul nr. 2152/86/2020 al Tribunalului Suceava. Executorie de drept. Cu recurs in 5 zile de la comunicare. Pronuntata in sedinta publica. Document: Hotarare 506/2020 03.09.2020", se arata pe portal.just.ro.Chiar daca decizia nu este definitiva si poate fi atacata, absolventii au dreptul sa-si ridice diplomele de Bacalaureat si sa se inscrie la facultate.Reamintim ca la 10 zile dupa afisarea rezultatelor examenului de Bacalaureat, la Ministerul Educatiei s-a inregistrat o plangere in care se arata ca elevii care au sustinut probele in centrul de examinare de la Moldovita ar fi copiat. Inspectoratul Scolar Judetean a trimis doi inspectori sa verifice imaginile de pe camerele de filmat, iar respectivii au confirmat frauda.Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Suceava au comentat atunci cazul celor 17 elevi de la Liceul Tehnologic "Vasile Cocea" Moldovita eliminati din Bacalaureat la 10 zile dupa afisarea rezultatelor.Printre elevii carora le-a fost anulata nota la Bacalaureat s-a numarat si Alexandra Bindiu, sefa de promotie, care a incheiat clasa a XII-a cu 10 si a luat 9.46 la examen.Atunci cand a fost intrebata daca s-a copiat in sala de examen, eleva a raspuns, citata de Adevarul: "Eu nu pot spune ce s-a intamplat, eu eram concentrata pe lucrarea mea. Profesorul care era supraveghetor raspunde de asta, era sarcina lui".Oficialii ISJ Suceava au venit cu un punct de vedere, dupa ce cazul elevei a capatat anvergura nationala prin mediatizarea intensa.Grigore Bocanci, seful ISJ Suceava, spune ca Alexandra Bindiu a ramas fara diploma de Bacalaureat fiindca le-ar fi dat colegilor ciornele sale, nu pentru ca ar fi copiat. Bocanci sustine ca afirmatiile sale pot fi probate cu imaginile video."Elevii pandeau timpul mort: cand profesorul statea cu spatele sau cand s-au predat tezele, isi dadeau ciornele unul altuia. Se cereau la toaleta mai mult decat era necesar. Metodologia spune ca elevii pot sa mearga la toaleta, dar nimeni nu spune de cate ori", a declarat Bocanci pentru sursa citata.