Prima masura propusa dupa scandalul "Baranga": infiintarea unui registru al tuturor diplomelor eliberate de scoli

"Gravitatea situatiilor despre care am luat cunostinta in ultima perioada, dezbatute pe larg si in spatiul public, reliefeaza grave deficiente ale sistemului si cadrului legal actual cu privire la eliberarea actelor de studii. Este mai mult decat evident ca se impun masuri imediate si ferme. In calitate de presedinte al Consiliului National al Rectorilor, la inceputul unui mandat obtinut cu o majoritate covarsitoare, voi propune in cadrul primei reuniuni a plenului CNR sustinerea infiintarii unui Registru Unic National Integrat al Diplomelor si Actelor de Studii (RUNIDAS) eliberate de unitatile si institutiile romanesti de invatamant, incepand cu nivelul absolvirii studiilor preuniversitare si obtinerea diplomei de bacalaureat", afirma Sorin Cimpeanu, intr-un comunicat transmis marti AGERPRES.El spune ca, in calitate de parlamentar, isi va asuma si initierea unui proiect de act normativ care sa instituie infiintarea acestui Registru (RUNIDAS) si care "sa aduca prevederi suplimentare in legislatia privind educatia, astfel incat universitatile sa dispuna de cadrul legal necesar pentru a putea asigura, intr-o maniera eficienta, prevenirea unor astfel de fapte, mai mult decat reprobabile, fapte ce afecteaza imaginea intregului sistem romanesc de invatamant".