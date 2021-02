Pressone: Fostul sef al SRI, George Maior, platit cu 500.000 de lei sa coordoneze doctorate din SUA

Potrivit sursei citate, banii i-au fost virati lui George Maior in cont in ultimii cinci ani - de cand acesta indeplineste misiunea de ambasador in SUA - de catre Scoala Nationala de Stiinte Politice si Administrative (SNSPA) , unde Maior este din 2015 profesor universitar titular si conducator de doctorate.Aceeasi sursa mai arata ca banii nu au fost incasati pentru activitatile didactice care ii revin ca profesor universitar titular, deoarece si-a suspendat contractul de baza, ci pentru coordonarea de doctorate pentru care George Maior a obtinut oficial abilitarea dupa plecarea la post, in Statele Unite Pressone arata ca incepand cu octombrie 2015 si pana in septembrie 2020, George Maior a avut un numar de sapte doctoranzi in coordonare, insa nici unul dintre acestia nu si-a incheiat studiile, desi legea spune ca termenul de finalizare a unui doctorat este de trei ani."In perioada mentionata, am asigurat indrumarea si coordonarea individuala a doctoranzilor prin intermediul instrumentelor de comunicare online, telefonic, precum si nemijlocit, in momentele in care acest lucru a fost posibil. De asemenea, am sustinut, online, cursuri de specialitate si prelegeri", sustine ambasadorul Romaniei in SUA intr-o declaratie pentru Pressone.Maior mai spune ca a participat la discutii si dezbateri pe teme academice cu doctoranzi si cadre didactice si ca a indeplinit "integral atributiile aferente unui coordonator de doctorat, conform actelor normative si regulamentelor in vigoare"."Imi permit sa cred ca cea mai buna apreciere a activitatii mele in acest domeniu este data de faptul ca am avut intotdeauna un numar mare de studenti care au dorit sa se inscrie la studii doctorale sub indrumarea mea. Increderea lor ma onoreaza si ma obliga, asadar am incercat permanent sa le acord cat mai mult timp si sprijin in parcursul lor academic", a mai transmis Maior, la solicitarea Pressone