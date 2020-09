Cum poti afla in mai putin de doua minute daca e recomandat sau nu sa iti duci copilul la scoala pe timpul pandemiei. Chestionarul, gandit de doctorul Musta

"Odata cu inceperea scolii, riscul de aparitie a focarelor de infectie cu SARS CoV2 creste. Cu totii suntem ingrijorati de acest risc si uneori decizia de a trimite copilul la scoala sau a-l indruma este foarte dificil de luat, chiar si de noi specialistii, cu atat mai mult de catre parinti. Exista riscul sa ne scape un amanunt care sa fie esential in evolutia ulterioara a evenimentelor", a explicat doctorul Musta necestitatea chestionarului pe care l-a intocmit."Chestioarul a fost conceput ca un instrument de sprijin pentru parinti in a lua decizii rationale legate de trimiterea sau nu a copilului la scoala. Chestionarul actioneaza ca un triaj epidemiologic, care poate fi realizat zilnic sau periodic, prin completarea formularului. Anumite intrebari fac referire la situatii punctuale care se pot schimba in timp si care pot influenta decizia parintilor la un moment dat. Este conceput a fi intr-o dinamica, in functie de evolutia pandemiei si a situatiilor concrete intalnite in scoli ", a mai aratat medicul Virgil Musta, pe grupul City Doctors.Chestionarul poate fi completat acesand linkl-ul: http://fundatiaprofilaxis.ro/infopandemie-scoala/.