9 teze de doctorat coordonate de IPS Teodosie, invalidate pentru plagiat. Scuza invocata de arhiepiscopul Tomisului

IPS Teodosie, aratat cu degetul de Patriarhie

IPS Teodosie da vina pe calculator

Potrivit Pressone , este vorba de un document facut public la finalul saptamanii trecute, care scoate in lumina problemele invatamantului doctoral teologic ortodox de la Universitatea "Ovidius" din Constanta, unde Teodosie Petrescu este profesor universitar si director al scolii doctorale.O alta noutate este ca e pentru prima data cand Patriarhia Romana recunoaste public ca intr-o universitate care pregateste doctori in teologie ortodoxa exista carente sistemice care favorizeaza frauda academica , mai noteaza sursa citata. Arhiepiscopul Tomisului respinge orice acuzatie de plagiat . "Eu nu am plagiat nimic... Nu sunt acuzat de plagiat. Pentru ca a venit vorba, sa va spun despre ce-i vorba. La doctorat , cine-i acuzat? Nu persoana, [ci] calculatoru-i acuzat. Chiar am avut o intrunire la universitate... deci calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arata ca nu este plagiat. Cei din Comisia Teologica [a CNATDCU], care nu sunt doar ortodocsi, acuza plagiatul impotriva evidentei calculatorului. Ce e asta? E ceva cu totul tendentios", a spus Inaltpreasfintitul Teodosie, cu ocazia unei conferinte de presa organizate saptamana trecuta.De altfel, Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare (CNATDCU) a invalidat cel putin 15 de teze de doctorat incepand cu 2016.Dintre cele 15 de teze invalidate,. Nu in ultimul rand, doua titluri de doctor au fost retrase definitiv de CNATDCU pentru plagiat.Totodata, a fost semnalat faptul ca 4 coordonatori, printre care si IPS Teodosie, au in indrumare peste 20 de doctoranzi, fapt ce incalca prevederile interne ale Universitatii "Ovidius", care a stabilit o limita maxima de 20 de doctoranzi coordonati simultan.Nu intamplator, in raspunsul in care Patriarhia Romana explica motivele pentru care refuza sa ridice Arhiepiscopia Tomisului la rang de mitropolie se regasesc trei referiri distincte la educatia doctorala."Arhiepiscopia Tomisului inregistreaza mai multe probleme de natura administrativa, economica, de disciplina canonica si educationala", se precizeaza in documentul Patriarhiei, potrivit sursei citate. cea mai grava ar fi plagiatul masiv in tezele de doctoratLa randul sau, profesorul Marian Popescu , fondatorul si directorul Centrului pentru Integritate Academica (CARFIA) al Universitatii din Bucuresti, sustinte ca IPS Teodosie nu intelege principiile minimale care fac dintr-o teza de doctorat o lucrare autentica, originala, dar nici pe cele care tin de modalitatea de verificare a unei teze de catre CNATDCU."IPS Teodosie a intrat in atentia media si a opiniei publice prin vorbele si faptele sale in raspar cu bunul-simt, cu umilinta crestina. Culege netulburat ce-a semanat manat de patimi mai lumesti: doctorate plagiate. Declaratia sa arata ca - am aflat ca detine un doctorat si in... muzica - este afon in cele universitare", a punctat profesorul.In schimb, prelatul sustine ca este victima unui atac si isi reafirma nevinovatia. "Eu nu am plagiat nimic... Nu sunt acuzat de plagiat. Pentru ca a venit vorba, sa va spun despre ce-i vorba. La doctorat, cine-i acuzat? Nu persoana, [ci] calculatoru-i acuzat. Chiar am avut o intrunire la universitate... deci calculatorul nostru, care este identic cu cel de la CNATDCU, arata ca nu este plagiat. Cei din Comisia Teologica [a CNATDCU], care nu sunt doar ortodocsi, acuza plagiatul impotriva evidentei calculatorului. Ce e asta? E ceva cu totul tendentios".Raspunsul profesorului Marian Popescu nu s-a lasat asteptat. "Calculatorul pomenit e invocat in chestiuni de plagiat. IPS stie ca si CNATDCU are unul identic. Dar nu cred ca e vorba de calculator, ci de un soft. In capul Inaltpreasfintiei sale, e o mica varza: e vorba de ceea ce se numeste, destul de incorect, soft anti-plagiat care nu da el, de capul lui, verdictul de plagiat, ci numai un Raport de similitudine, care apoi e analizat de experti pentru a stabili intentia si fapta plagiatului.Verdictul de plagiat este dat de o comisie nu de un... calculator. Pentru cineva care conduce o scoala doctorala, indruma doctoranzi, e limpede ca, in opinia sa, calculatorul este capabil de minuni. Increderea Inaltpreasfintiei sale in calculator e ca a bastinasilor care vad si aud prima data muzica unui gramofon. Cum sa nu crezi ca e adevarat?"