Carantina ii impiedica pe 7.500 de elevi sa sustina simularea examenului de Bacalaureat

"Se cunosc scolile care organizeaza simularea pentru examenul de bacalaureat . Proba de limba romana este programata in cursul zilei de maine, marti avem matematica sau istorie , miercuri avem o alta proba si joi este proba la limba materna", a afirmat Sorin Cimpeanu , ministrul Educatiei."Sunt 78 de licee in care nu se va sustine saptamana aceasta examenul de simulare pentru bacalaureat pentru ca 37 de licee sunt in Timisoara, sunt 21 de licee in Brasov, sunt 14 licee in judetul Ilfov si apoi sunt in Maramures si alte judete cate un licee. Deci 78 de licee din 1.577. Este vorba de cinci la suta din numarul de licee, este vorba de cinci la suta din numarul de elevi, circa 7.500 de elevi care nu vor putea sustine simularea deoarece se afla in zona carantinate", a completat oficialul.El a precizat ca sunt 200-300 de elevi care locuiesc in zone carantinate , dar invata in alte zone, care vor putea sustine simularea examenului de bacalaureat, parasind localitatea cu o declaratie pe propria raspundere."Sunt 200-300 de elevi care locuiesc in zone carantinate si invata in zone care organizeaza simularea. Nu stim daca toti au de gand sa mearga la examenul de simulare pentru ca este un examen facultativ, nu este un examen obligatori. Dar cei care doresc sa mearga mi se pare important sa poata merge. (...) O declaratie ca te deplasesi petnru simularea examenului va fi considera eficienta", a mentionat ministrul Educatiei.