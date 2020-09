Acces gratuit la platformele educationale Google si Microsoft pentru profesori

Prin acest memorandum, cadrele didactice si unitatile de invatamant au acces, in mod gratuit, la toate platformele educationale dezvoltate de cele doua companii, inclusiv la programele-suport si la resursele educationale dezvoltate de acestea.Astfel, platformele G Suite for Education si Microsoft Office 365 A1 pot fi utilizate in procesul de predare, cu interfata in limba romana.Ambele licente se activeaza in mod gratuit, prin intermediul portalului de activare clasaviitorului.ro si pot fi utilizate, tot gratuit, pe durata de functionare a unitatii de invatamant.Aceste aplicatii le ofera profesorilor posiblitatea de a gestiona fluxul de lucru la clasa cu ajutorul Google Classroom sau Microsoft Teams (distribuire materiale suport de curs, distribuire teme, acordare de feedback personalizat, notare), de a organiza videoconferinte cu ajutorul Meet sau Teams, de a folosi tabla virtuala cu ajutorul Google Jamboard sau Microsoft Whiteboard si de a avea acces la tot ceea ce este necesar pentru a derula activitatea didactica prin aplicatiile online.Formarea cadrelor didactice in vederea utilizarii platformelor digitale de predare este un alt obiectiv al acestui parteneriat, in cadrul caruia vor fi dezvoltate si implementate programe de formare si alte tipuri de resurse-suport.Totodata, parteneriatul ofera resurse-suport atat elevilor, cat si studentilor, pentru ca acestia sa invete sa foloseasca mai eficient tehnologia digitala.