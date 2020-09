Alexandru Rafila: "In general, in toate tarile unde activitatile scolare au reinceput a existat o crestere a numarului de cazuri"

"Principiul de la care trebuie plecat este ca scolile trebuie sa inceapa iar scoala online trebuie sa fie doar complementara modului de desfasurare clasic al scolii. Masurile recomandate sunt trei, cele simple: distantarea elevilor, utilizarea mastii, nu neaparat a mastii medicale, poate fi vorba si despre o masca textila, dar ea trebuie sa fie adaptata varstei copiilor si masurile igienice", a declarat Rafila miercuri seara la Digi 24.In opinia sa, copiii nu sunt in pericol in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus."Copiii nu sunt in pericol in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus. Marea lor majoritate fac forme inaparente sau fac forme foarte usoare de boala, iar nevoia de a fi tratat in spital pentru un copil scolar este extrem de redusa, procentul fiind de 0,1% dintre copiii care contracteaza boala si este un studiu in acest sens desfasurat in Marea Britanie", a sustinut Alexandru Rafila.El este de parere ca utilizarea mastilor textile este recomandata copiilor sanatosi, iar celor cu afectiuni cronice se recomanda mastile medicale."Cred ca utilizarea mastii textile este recomandata pentru copiii sanatosi, masca medicala este recomandata pentru copiii care au alte afectiuni cronice, care le-ar putea pune in pericol sanatatea, pentru ca ei ar putea sa faca infectii care sa se complice. Masca textila este mai usor de purtat, este mai simpatica daca o facem adaptata scolii, adaptata copiilor, cred ca este o foarte buna solutie iar profesorii este bine sa poarte o masca medicala, pentru ca ei sunt intr-un fel mai expusi, deoarece interactioneaza cu totii copiii dintr-o clasa ", a spus medicul.Rafila a amintit ca a existat o crestere a numarului de cazuri de infectii cu noul coronavirus in tarile in care au reinceput activitatile scolare."Pot sa va spun ca in general in toate tarile unde activitatile scolare au reinceput a existat o crestere a numarului de cazuri. (...) Important este sa fie o crestere suportabila", a afirmat el.Potrivit acestuia, nu sunt elemente care sa conduca la o scadere a numarului de cazuri de infectii cu noul coronavirus in contextul in care au fost reluate "unele activitati"."Noi acum ne pregatim pentru inceperea scolilor, sa speram ca vor incepe scolile asa cum ne dorim. Marea majoritate a parintilor si cu siguranta o majoritate covarsitoare a copiilor cred ca isi doresc sa se reintoarca la scoala, sa isi regaseasca colegii, sa isi regaseasca profesorii si invatatorii. Anumite activitati s-au reluat in aceasta perioada. Nu stiu daca acestea sunt elemente care sa conduca la o scadere a numarului de cazuri, putem in cea mai buna situatie sa ne asteptam la o crestere usoara a numarului de cazuri, cu o conditie: fie operatorii economici, pe de o parte, sistemul de invatamant , pe de alta parte, dar si noi ca indivizi sa incercam sa tinem lucrurile sub control, pentru ca altfel intr-adevar putem sa asistam si la o toamna furtunoasa. Sper sa nu fie asa, dar saptamanile urmatoare vor fi decisive si probabil pana la sfarsitul lunii septembrie vom avea o imagine mult mai clara asupra evolutiei epidemie", a sustinut medicul.