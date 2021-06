Anca Dragu: In educatie rezultatele investirii banilor se vad foarte, foarte greu. Copiii nu voteaza si atunci aceasta investitie in educatie e foarte costisitoare

Anca Dragu a declarat ca, dupa transporturi, a doua sectiune ca importanta din Planul National de Redresare si Rezilienta o constituie educatia."Cred ca este inutil sa mai spunem de ce e atat de importanta educatia. Stiti, in educatie rezultatele investirii banilor se vad foarte, foarte greu. Copiii nu voteaza si atunci aceasta investitie in educatie e foarte costisitoare, isi arata rezultatele in foarte multi ani, dupa alegeri devine o investitie putin tentanta pentru politicienii care noua nu ne plac", a afirmat Anca Dragu, miercuri seara, la A 7 Tv.Ea a sustinut ca s-a simtit lipsa investitiilor in educatie, iar pandemia a amplificat problemele din sistem.Dragu a anuntat ca evenimentul programat pentru 1 iunie la Senat a fost amanat pentru sambata, 5 iunie, copiii urmand a avea parte de multe surprize."Nu este numai pentru angajatii Senatului, este pentru toti copiii", a precizat ea.