Anisie: "Majoritatea rectorilor au decis sa continue invatarea in sistem online"

Monica Anisie a fost intrebata, la Realitatea Plus, si ce masuri se vor lua in legatura cu inceperea anului universitar."Acolo este vorba despre autonomie universitara, insa prin ordinul comun am dat niste reguli si acolo, reguli de respectare a unor masuri pentru a preveni imbolnavirea. Am dat aceste masuri, vor mai veni si alte clarificari pana la momentul 1 octombrie, cand vom deschide anul universitar, insa, din ceea ce am discutat cu rectorii, majoritatea au decis sa continue invatarea in sistem online pentru studenti ", a declarat ministrul Educatiei.